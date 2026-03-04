Imaginea controversată cu Andrew pe podeaua casei lui Epstein

Fosta parteneră a lui Andrew a oferit explicații cu privire la fotografia care l-a surprins aplecat peste o femeie pe podeaua reședinței lui Jeffrey Epstein, imagine care a reaprins controversele din jurul relației dintre cei doi, informează Express.

În declarațiile sale, femeia a susținut că momentul surprins în cadru a fost scos din context și că situația nu ar fi avut nicio conotație compromițătoare. Potrivit acesteia, fotografia ar fi fost realizată fără vreo semnificație ascunsă, iar postura lui Andrew ar fi fost una întâmplătoare. Explicațiile vin în contextul în care orice detaliu legat de vizitele prințului în proprietățile lui Epstein continuă să fie analizat cu atenție de opinia publică.

Mai exact, Lady Victoria Hervey susține că știe adevărul din spatele imaginii controversate realizate în locuința lui Jeffrey Epstein în care apare aplecat deasupra unei femei întinse pe podea ar fi fost interpretată greșit.

Potrivit declarațiilor sale, gestul surprins în imagine ar avea o explicație banală, departe de insinuările care au circulat public. Totuși, versiunea oferită de Lady Victoria a fost catalogată de mulți drept neverosimilă, alimentând și mai mult controversele legate de anturajul ducelui și de legăturile acestuia cu Jeffrey Epstein.

Odată cu publicarea a încă trei milioane de pagini din dosar, în spațiul public au reapărut și fotografii cu fostul prinț, inclusiv una în care acesta este surprins aplecat deasupra unei femei întinse pe podea.

Invitată în podcastul realizat de fostul prezentator GB News, Dan Wootton, Lady Victoria Hervey a respins ferm interpretările apărute în presă. Ea a reiterat ideea că celebra fotografie în care Andrew apare alături de Virginia Giuffre ar fi „complet falsă”.

Mai mult, Hervey a oferit o explicație și pentru imaginea în care Andrew este surprins îngenuncheat deasupra unei femei neidentificate, al cărei chip este blurat. Potrivit acesteia, scena ar reprezenta, de fapt, un moment dintr-un „curs de instruire în resuscitare cardiopulmonară”, sugerând că fotografia a fost scoasă din context.

În timpul discuției, Dan Wootton a reluat subiectul și a întrebat-o direct dacă, în ciuda noilor documente publicate, își menține poziția potrivit căreia nu a existat niciun raport sexual consimțit între Andrew și Virginia Giuffre și dacă este în continuare convinsă că fotografia este trucată. Hervey a răspuns: „Absolut”, înainte de a fi confruntată cu noua imagine.

În continuarea podcastului, Dan Wootton a întrebat direct: „Ce se întâmplă acolo atunci?”. Hervey a explicat că a contactat-o pe Leah, avocata Ghislaine Maxwell, subliniind că Ghislaine este, de asemenea, tehnician medical de urgență calificat.

Wootton a dorit clarificări suplimentare: „Crezi că învață să aplice cuiva resuscitarea cardiopulmonară acolo?” Hervey a confirmat: „Da, face parte din curs.” Reacțiile publicului au fost amestecate: unii au numit explicația „interesantă”, alții „dezorientantă”.

Reamintim faptul că de-a lungul timpului, fortul prinț Andrew a negat constant toate acuzațiile de implicare în infracțiuni asociate cu Jeffrey Epstein.