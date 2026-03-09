Gardianul care l-a descoperit pe Epstein mort în celulă, implicat într-o serie de plăți suspecte

Autoritățile investighează plăți neobișnuite primite de gardianul în a cărui supraveghere se afla Jeffrey Epstein în momentul morții sale în detenție. Surse apropiate anchetei susțin că aceste sume nu au putut fi justificate și au stârnit suspiciuni în rândul anchetatorilor, informează Metro.

Mai exact, Tova Noel se numără printre cei doi angajați ai Centrului Corecțional Metropolitan din New York acuzați de falsificarea rapoartelor care ar fi trebuit să confirme că l-au verificat pe Jeffrey Epstein înainte de moartea acestuia. De asemenea, documente recente arată că Noel a primit o plată neobișnuită cu doar câteva zile înainte ca Epstein să se sinucidă în celula sa.

În noaptea în care avea obligația de a-l monitoriza pe Epstein la intervale de 30 de minute, Noel, în vârstă de 37 de ani, ar fi adormit la locul de muncă, de asemenea, ar fi navigat pe internet de pe telefonul mobil. Potrivit istoricului de căutări, la mai puțin de o oră înainte de sinucidere, aceasta a căutat „cele mai recente știri despre Epstein în închisoare”.

Printre rezultatele accesate de Noel se numără un articol legat de documente care menționau atât pe Jeffrey Epstein, cât și pe Ghislaine Maxwell. În plus, aceasta a căutat informații despre Omar Amanat, producător de film condamnat în 2017 pentru fraudă electronică și conspirație, aflat în aceeași instituție penitenciară în momentul decesului lui Epstein.

Iar Michael Thomas, colegul de tură al lui Tova Noel, a achiziționat o motocicletă în timpul turei de noapte. Acuzațiile împotriva celor doi angajați ai închisorii au fost ulterior retrase, după ce aceștia au acceptat să completeze 100 de ore de muncă în folosul comunității și să coopereze cu ancheta Departamentului de Justiție.

Într-un interviu acordat Departamentului de Justiție în 2021, Noel a afirmat că nu-și amintește să-l fi căutat pe Epstein în acea seară. Cu toate acestea, documentele arată că ofițerul a primit șapte plăți în numerar, între decembrie 2018, în valoare totală de peste 11.000 de dolari.

În plus, Chase Bank a raportat FBI-ului un total de 12 tranzacții suspecte efectuate în aprilie 2019, potrivit New York Post, cea mai mare fiind o sumă de 5.000 de dolari, plătită pe 30 iulie 2019.

Documentele mai relevă că Noel deținea un Land Rover Range Rover din 2019, evaluat la 62.000 de dolari, și că nu a fost întrebată despre aceste plăți și achiziții în timpul anchetei sale la Departamentul de Justiție.

Un document recent al FBI îl menționează pe Noel ca fiind „persoana misterioasă în portocaliu” surprinsă pe camerele de supraveghere la ora 22:40, în apropierea celulei lui Jeffrey Epstein, cu o seară înainte de moartea acestuia.

Ea a negat ferm că ar fi adus lenjerie de pat sau haine în Unitatea Specială de Locuințe unde era deținut Epstein și a susținut că nu înțelege de ce pedofilul ar fi avut cearșafuri suplimentare în celulă.

Un raport al Departamentului de Justiție din 2023 a concluzionat că nu există dovezi care să indice o crimă, însă a subliniat existența unor grave neglijențe și lipsuri în respectarea obligațiilor de către personalul penitenciar.

Potrivit rapoartelor, în dimineața zilei de 10 august 2019, în jurul orei 6:30, Noel și Thomas efectuau numărătoarea deținuților. Când au ajuns la celula lui Epstein, l-au găsit inconștient și fără semne vitale. Au alertat serviciile medicale și au încercat manevrele de resuscitare, însă Epstein a fost transportat ulterior la spital.