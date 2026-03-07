Expert criminalist, despre lipsa probelor în cazul morții lui Jeffrey Epstein

Un psiholog criminalist a adus în prim-plan elemente neanalizate anterior în ancheta privind moartea controversată a lui Jeffrey Epstein. Expertul susține că anumite probe cruciale nu există la dosar, potrivit celor relatate de dailystar.

O expertă în psihologie criminalistică a revizuit cu atenție concluziile oficiale privind moartea lui Jeffrey Epstein și a identificat mai multe nereguli, inclusiv documente falsificate, imagini de supraveghere lipsă și dovezi pe care le consideră „structural compromise”, elemente pe care le descrie drept „compatibile cu mușamalizarea”.

Mai exact, dr. Tracy King, psiholog criminalist și specialist în evaluarea martorilor, a examinat rapoartele disponibile, printre care și raportul Inspectorului General al Departamentului de Justiție al SUA privind supravegherea lui Epstein aflat în custodia Biroului Federal al Penitenciarelor, la Centrul Corecțional Metropolitan din New York.

„Motivul pentru care moartea lui Epstein încă generează dezbateri este acela că arhitectura dovezilor pare compromisă structural”, afirmă dr. Tracy King. „Nu este o singură lacună. Vorbim despre un tipar de lipsuri. O serie de eșecuri care se converg în aceeași direcție.”

Analiza sa a evidențiat discrepanțe semnificative în rapoartele oficiale, în special în ceea ce privește detaliile observațiilor. Dr. King, comentând concluziile Inspectorului General, subliniază că inspecțiile obligatorii nu au fost realizate conform standardelor, iar anumite documente au fost ulterior modificate pentru a da impresia respectării procedurilor.

Mai mult, sr. King sugerează că, atunci când documentele oficiale nu sunt de încredere, anchetatorii trebuie să se bazeze pe deducții, iar încrederea în autorități ar avea de suferit.

„În termeni practici, înseamnă că relatarea trebuie să se bazeze mai mult pe deducții și pe amintirile martorilor, decât pe documentație concretă. Cu alte cuvinte, statul a pierdut controlul asupra propriei evidențe a probelor”. a punctat experta.

Dr. King a mai subliniat faptul că termenele compromise pot duce la diminuarea încrederii în concluziile oficiale, cum ar fi cauza decesului înregistrată oficial.

Dr. King atrage atenția asupra unor probleme majore de supraveghere scoase la iveală de raportul Inspectorului General, care relevă deficiențe în funcționarea sistemelor de camere din închisoare. Potrivit expertei, în cazurile de deces în custodie, supravegherea video reprezintă „a doua ancoră de certitudine” după examinarea directă a cauzelor.

Ea precizează că deși camerele nu pot înlocui o investigație completă, acestea oferă o evidență obiectivă și crucială. Un exemplu concret este un videoclip legat de noaptea morții lui Epstein, care conține un segment lipsă de aproximativ 23 de secunde.

Dr. King subliniază că problema nu lipsa de secunde este problema, „problema este dacă anchetatorii pot demonstra că înregistrarea este completă și demnă de încredere”.

„În esență, vreau să spun: Pot anchetatorii să dovedească faptul că înregistrarea video este completă și nealterată, din momentul în care a fost înregistrată până în momentul în care a fost publicată?”, a mai subliniat dr. King.

Raportul Inspectorului General evidențiază numeroase lacune în supraveghere și prevenirea incidentelor. Din punct de vedere psihologic, combinația între persoane cu risc ridicat, precum Epstein, și deficiențele instituționale poate alimenta confuzia publicului.

Expertul menționează că această combinație menține plauzibile două narațiuni concurente în mintea publicului:

A: fie sinuciderea s-a produs ca urmare a eșecurilor instituționale,

B: fie a intervenit un factor extern mai organizat, dar facilitat de aceleași deficiențe.

Dr. King introduce conceptul unui „mediu compatibil cu mușamalizarea”, subliniind că nu acuză persoane anume, ci evidențiază faptul că lipsa unor dovezi clare creează ambiguitate.

„Un sistem slab poate produce confuzie care seamănă cu o ascundere deliberată. Publicul poate ajunge la concluzia că nu va ști niciodată adevărul”, a concluzionat dr. King.