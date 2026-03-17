Marinela Mincă, audiată la CSM pentru funcția de procuror-șef adjunct DNA. Ce propune pentru îmbunătățirea activității instituției

Procurorul Marinela Mincă, propusă pentru funcția de procuror-șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție, a vorbit în cadrul interviului susținut în fața Secției pentru procurori a CSM despre direcțiile pe care ar trebui să le urmeze instituția, insistând pe intensificarea eforturilor în combaterea corupției la nivel înalt și pe orientarea dosarelor către cauze cu impact major.

„Consider că se impune un efort mai susţinut pentru combaterea corupţiei la nivel înalt prin orientarea anchetelor către identificarea acelor cauze care într-adevăr au potenţial, care au finalitate judiciară, făcută o evaluare a cauzelor care pot să suporte prejudicii însemnate, care au impact sistemic. Evident, că nu poate fi ignorată activitatea de detectare şi combatere a infracţiunilor de corupţie şi a celor asimilate sau a infracţiunilor de spălare de bani sau evaziune fiscală, în contextul în care acestea pot afecta în mod grav funcţionarea instituţiilor, bugetul naţional, perspectiva democratică şi euroatlantică a ţării”, a declarat Marinela Mincă.

Aceasta a mai arătat că activitatea DNA ar trebui orientată spre acele fenomene de corupție care au efecte directe asupra societății.

„Apreciez că s-ar mai impune orientarea activităţii către identificarea şi abordarea fenomenelor de corupţie care au un impact social semnificativ în vederea şi a furnizării unor răspunsuri legitime cetăţenilor. Trebuie intenfisicat efortul pentru identificarea produsului infracţional. Trebuie îmbunătăţită în continuare activitatea de reprezentare în faţa instanţelor, de fapt acesta este proces continuu. Continuate formele de pregătire profesională continuă, valorificarea potenţialului în capitalul uman şi mă refer aici că în ultima perioadă au fost numiţi în cadrul Direcţiei foarte mulţi procurori, prin urmare aceştia deja au început să deprindă experenţă şi cunoştinţe specifice, ei trebuie valorificaţi pe o durată mai lungă de timp”, a afirmat Marinela Mincă.

În ceea ce privește organizarea internă a DNA, candidata a atras atenția asupra diferențelor de randament dintre procurori și a necesității unor evaluări clare.

”Cred că trebuie făcută o evaluare a genului de cauze pe care le avem. Trebuie făcută şi o evaluare şi din perspectiva vechimii lor. Cred că trebuie în ceea ce priveşte volumul de activitate şi al randamentului fixate nişte sarcini în anumite intervale de timp.

Cu siguranţă sunt colegi, de exemplu, care au dat numai soluţii de clasare, care nu au randament pe instrumentarea unui anumit gen de cauze. Cred că ar trebui identificate care sunt cauzele unor astfel de blocaje, atunci când este nevoie date îndrumări sau găsite alte modalităţi de impulsionare. Cred că o evaluare a genului de cauze pe care le avem, fixarea unor priorităţi, fixarea unor intervale de timp în care să vedem că stocul de dosare mai scade”, a afirmat Marinela Mincă.

Un alt punct important vizează colaborarea cu instituțiile care pot sesiza fapte penale, inclusiv ANAF, în condițiile în care numărul sesizărilor este redus.

„Există un număr foarte scăzut în general de la toate instituţiile care au atribuţii de verificare şi control. Nu doar ANAF-ul, ar trebui identificate şi celelalte care au atribuţii de verificare şi control şi purtate astfel de întâlniri pentru a creşte numărul de sesizări. Mai ales că potrivit legii 70/2000 chiar există obligaţie expresă pentru acestea să sesiseze organele de urmărire penală dacă au date, indicii care ar putea să creeze suspiciunea că anumite persoane au săvârşit fapte ce ar putea să atragă răspunderea penală”, a mai declarat Marinela Mincă.