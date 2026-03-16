Viorel Cerbu, propus pentru șefia DNA, audiat luni de CSM. Emoții pentru Alex Florența și Marius Voineag, ale căror avize vor fi reluate

Secția pentru procurori a CSM îl audiază luni pe procurorul Viorel Cerbu, propus pentru conducerea DNA. În aceeași ședință sunt așteptate avize și pentru numirile lui Marius Voineag și Alex Florența în funcții de conducere la marile parchete.

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii îl audiază luni pe procurorul Viorel Cerbu, propus de ministrul Justiției pentru funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție.

Pe ordinea de zi a ședinței este inclus punctul referitor la „avizarea propunerii ministrului Justiţiei pentru numirea în funcţia de procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie • ora 14:00 – domnul procuror IOAN-VIOREL CERBU pentru ocuparea funcţiei de procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie”.

Avizul CSM este consultativ. Decizia finală privind numirea în funcție aparține președintelui României.

În aceeași ședință este programată și reluarea procedurii de avizare pentru alte două funcții de conducere din Ministerul Public.

Primul caz îl vizează pe procurorul Alex Florența, propus pentru funcția de procuror-șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Propunerea nu a primit aviz în ședința de joi a CSM, după ce votul membrilor Secției pentru procurori s-a încheiat la egalitate. Procedura de avizare a fost deja amânată de două ori.

Un al treilea punct de pe ordinea de zi privește avizarea propunerii ministrului Justiției pentru numirea în funcția de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Pentru această funcție este propus actualul șef al DNA, Marius Voineag. Și în acest caz, votul din ședința precedentă s-a încheiat la egalitate.

Procedura de selecție pentru conducerea marilor parchete continuă marți, când sunt programate noi interviuri la CSM.

La audieri sunt așteptați procurorii Marius Ionel Ștefan și Marinela Mincă, ambii propuși pentru funcțiile de procuror-șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție.

Ministerul Justiției arată că Viorel Cerbu are o experiență profesională extinsă în sistemul judiciar, atât în funcții de execuție, cât și în funcții de conducere în cadrul DNA.

Potrivit instituției, acesta „este un procuror cu o experienţă profesională foarte bogată, având realizări deosebite, atât în funcţii de execuţie, cât şi în funcţii de conducere în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie”.

De asemenea, în argumentația transmisă se arată că magistratul „dispune de o bună capacitate de a valorifica, inclusiv în plan managerial, experienţa multilaterală dobândită în cadrul DNA, PICCJ, DIICOT, inclusiv prin identificarea avantajelor utilizării în cadrul urmăririi penale a instrumentelor moderne, de natură tehnică”.

Ministerul Justiției arată că experiența profesională a procurorului este completată de abilități de management judiciar. Potrivit documentului de prezentare, acesta „îmbină cu măiestrie experienţa şi cunoştinţele din domeniul urmăririi penale cu cele de management judiciar şi conştientizează necesitatea adaptării Ministerului Public la continua evoluţie a infracţionalităţii”.

Planul de management prezentat de candidat include măsuri pentru limitarea fenomenului de corupție. Printre acestea se află o abordare integrată a fenomenului, întărirea capacității de detectare și investigare a faptelor de mare corupție și prioritizarea domeniilor cu risc ridicat și impact social major.

Documentul menționează și necesitatea implicării serviciilor de informații în colectarea datelor relevante pentru anchete, urmată de transmiterea rapidă a acestora către organele de urmărire penală, „fără interferenţe în cercetarea penală şi în procesul de justiţie”.

În același timp, planul de management prevede corectarea mecanismelor legislative și administrative care pot întârzia actul de justiție în dosarele de corupție, precum și creșterea transparenței în achizițiile publice, inclusiv în domeniul apărării naționale.

Ministerul Justiției mai arată că proiectul de management evidențiază o politică de resurse umane orientată spre creșterea performanței instituției. În acest sens, se propune „asigurarea unui nivel ridicat de exigenţă în cadrul procedurilor de recrutare şi selecţie a personalului, precum şi promovarea imaginii DNA în vederea creşterii nivelului de atractivitate pentru posturile vacante existente în organigrama instituţiei”.

Până în prezent, Secția pentru procurori a CSM a acordat un singur aviz favorabil în cadrul acestei proceduri. Este vorba despre procurorul Codrin-Horațiu Miron, propus pentru funcția de procuror-șef al DIICOT.

În schimb, două propuneri au primit aviz negativ. Cristina Chiriac, propusă pentru funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a fost respinsă, la fel ca și Gil Julien Grigore Iacobici, nominalizat pentru funcția de adjunct al DIICOT.