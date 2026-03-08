Bătălie politică pentru șefia marilor parchete. Decizia finală aparține lui Nicușor Dan

Procedura de numire a viitorilor conducători ai Parchetului General, DNA și DIICOT a generat o amplă dezbatere publică în ultimele zile. În centrul discuțiilor se află rolul pe care îl are președintele României, Nicușor Dan, în această procedură și responsabilitatea finală pentru validarea sau respingerea propunerilor făcute de ministrul Justiției.

În spațiul public a circulat frecvent ideea că persoanele propuse pentru conducerea celor trei mari parchete ar reprezenta exclusiv „propunerile PSD”, în contextul în care selecția a fost realizată de ministrul Justiției, Radu Marinescu.

Totuși, legislația actuală și deciziile Curții Constituționale indică faptul că etapa finală a procedurii aparține președintelui României, care poate refuza motivat numirile.

Președintele Nicușor Dan a făcut referire la acest rol atunci când a fost întrebat despre protestele organizate în fața Palatului Cotroceni. „Numirile pe care le voi semna mi le voi asuma. Procurorii vor avea girul meu”, a declarat acesta.

Ministrul Justiției a anunțat propunerile pentru conducerea celor trei instituții cheie din sistemul de parchete. Astfel, pentru funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a fost propusă Cristina Chiriac.

Pentru conducerea Direcției Naționale Anticorupție a fost nominalizat Ioan-Viorel Cerbu, iar pentru șefia Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a fost propus Codrin-Horațiu Miron.

De asemenea, pentru funcțiile de adjuncți au fost înaintate mai multe nume, printre care Marius Voineag și Alex Florența. Unele dintre aceste propuneri au fost intens discutate în spațiul public și au generat reacții critice din partea unor reprezentanți politici și ai societății civile.

Procedura pentru numirea șefilor marilor parchete presupune trei etape. În prima fază, ministrul Justiției organizează procesul de selecție și înaintează propunerile. Ulterior, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii analizează candidaturile și emite un aviz consultativ.

Decizia finală aparține însă președintelui României. Conform Legii nr. 303/2022, articolul 148 alineatul (4), „Președintele României poate refuza, motivat, numirea”.

Actuala reglementare nu limitează numărul refuzurilor. Astfel, președintele poate respinge o propunere dacă consideră că există motive pentru acest lucru.

Această interpretare a fost confirmată și de Curtea Constituțională. În Decizia nr. 520/2022, instanța a precizat că „echilibrarea rolului ministrului justiției în raport cu Președintele României se realizează prin posibilitatea acestuia din urmă de a refuza motivat, ori de câte ori dorește, numirea procurorului propus”.

În prezent, procedura este încă în desfășurare, deoarece candidații urmează să fie audiați de Secția pentru procurori a CSM înainte de emiterea avizelor.

Constituția României nu conține o prevedere explicită privind numirea șefilor Parchetului General, DNA sau DIICOT. Textul fundamental stabilește doar că președintele „numește în funcții publice, în condițiile prevăzute de lege”.

Totodată, Constituția precizează că procurorii își desfășoară activitatea „sub autoritatea ministrului justiției”. Prin urmare, procedura concretă de numire este stabilită prin lege.

În dezbaterea publică au apărut și interpretări diferite privind rolul constituțional al președintelui. Fostul ministru al Justiției, Stelian Ion, a susținut că „Constituția prevede că aceste numiri sunt făcute de către Președinte”. În realitate, Constituția nu include o prevedere specifică referitoare la aceste funcții, procedura fiind stabilită prin legislația adoptată de Parlament.

Propunerile pentru conducerea parchetelor au generat reacții din partea mai multor actori politici și organizații civice. Criticile au vizat în special unele dintre numele propuse pentru funcțiile de conducere sau de adjuncți.

Uniunea Salvați România a contestat rezultatul selecției, iar fostul ministru al Justiției Stelian Ion a afirmat că rezultatul procedurii este „dezastruos”, susținând că propunerile ar arăta „dispreț total” față de cei care își doresc o reformă a sistemului de justiție.

În același timp, proteste au avut loc în fața Palatului Cotroceni, unde participanții au cerut președintelui să analizeze cu atenție propunerile înainte de a lua decizia finală.

Procedura de numire va continua după audierea candidaților în Consiliul Superior al Magistraturii, iar decizia finală privind conducerea marilor parchete va aparține președintelui României.