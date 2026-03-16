Marile parchete, în continuare fără șefi. Numirile din fruntea DIICOT și DNA, blocate de CSM

Procedurile de numire din fruntea marilor parchete au ajuns din nou în fața blocaj la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Secția pentru procurori nu a reușit să ajungă la un consens privind avizarea propunerilor transmise de ministrul Justiției.

Numirile din fruntea parchete, blocate

Numirea actualului procuror general, Alex Florența, în funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT, a fost amânată pentru a treia oară, în urma unui vot egal în Secția pentru procurori. Conform CSM, punctul „va fi discutat într-o ședință viitoare”.

„Secţia pentru procurori, având în vedere dispoziţiile art. 62 alin. 3 raportat la art. 17 alin. 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, adoptat prin Hotărârea nr. 122 din 06.07.2023 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, a hotărât înscrierea punctului privind avizarea propunerii ministrului justiţiei de numire în funcţia de procuror şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a domnului ALEX-FLORIN FLORENŢA, pe ordinea de zi a unei şedinţe viitoare. (3 voturi da, 3 voturi nu)”, se arată în comunicatul CSM.

Situație similară în cazul lui Marius Voineag

Și numirea lui Marius Voineag, actualul șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), pentru funcția de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a fost amânată. Secția pentru procurori a înregistrat un vot egal, decizia fiind amânată pentru a doua oară.

Marius Voineag. Sursă foto: Captură video

„Secţia pentru procurori, având în vedere dispoziţiile art. 62 alin. 3 raportat la art. 17 alin. 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, adoptat prin Hotărârea nr. 122 din 06.07.2023 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, a hotărât înscrierea punctului privind avizarea propunerii ministrului justiţiei de numire în funcţia de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a domnului MARIUS-IONUŢ VOINEAG, procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, pe ordinea de zi a unei şedinţe viitoare. (3 voturi da, 3 voturi nu)”, arată reprezentanții CSM.

Avizul emis de CSM are caracter consultativ, iar decizia finală privind numirile în funcțiile de conducere revine președintelui Nicuşor Dan. Marți este ultima zi de audieri pentru aceste funcții.

Nicușor Dan: Analiză amplă înainte de numirile în parchete

La începutul lunii martie, Nicușor Dan a declarat că a discutat anterior cu zeci de procurori înainte de a începe procedura de numire a șefilor marilor parchete.

„Am făcut deja o analiză foarte amplă, pregătindu-mă pentru acest moment. M-am văzut cu zeci de procurori, pe o perioadă de zeci de ore, în care am încercat să înțeleg ce părere au unii despre alții, cine sunt vârfurile manageriale în această profesie, pentru că în momentul în care procedura desfășurată de Ministerul Justiției ajunge la mine, să iau o decizie informată”, spunea șeful statului.

