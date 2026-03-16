CSM reia votul pentru funcțiile de adjunct din parchete. Florența și Voineag, fără majoritate la prima rundă

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) reia luni votul în cazul candidaturilor depuse de Alex Florența și Marius Voineag pentru funcții de conducere în sistemul de parchete.

Alex Florența, actualul procuror general, candidează pentru funcția de procuror-șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), iar Marius Voineag, actualul șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), candidează pentru funcția de adjunct al procurorului general.

Cei doi nu au mai dorit să candideze pentru un al doilea mandat în funcțiile pe care le ocupă în prezent, însă au optat pentru poziții de rang secund.

Alex Florența și Marius Voineag au susținut miercuri și joi interviurile în fața Secției pentru procurori a CSM. În urma audierilor, niciunul dintre candidați nu a reușit să obțină majoritatea necesară pentru aviz favorabil.

Ambii au primit câte trei voturi „pentru” și trei „împotrivă”, ceea ce a dus la reluarea votului.

Luni, Secția pentru procurori va relua procedura de vot, fără ca cei doi candidați să mai răspundă întrebărilor membrilor CSM.

Tot luni este programată și audierea procurorului Ioan Viorel Cerbu, selectat de ministrul Justiției, Radu Marinescu, pentru funcția de procuror-șef al DNA.

Cerbu urmează să susțină interviul în fața Secției pentru procurori a CSM.

Până în prezent, dintre cei cinci candidați audiați în cadrul procedurii de selecție, doar Codrin Horațiu Miron a obținut aviz favorabil din partea Secției pentru procurori a CSM pentru funcția de procuror-șef al DIICOT.

Alți doi candidați au primit aviz negativ: Cristina Chiriac, propusă pentru funcția de procuror general, și Gill-Julien Grigore-Iacobici, propus pentru funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT.

În cazul lui Alex Florența și Marius Voineag, votul a fost egal, ceea ce a determinat reluarea procedurii.

Conform legislației, Secția pentru procurori a CSM emite un aviz consultativ motivat în urma audierii candidaților.

Ulterior, propunerile formulate de ministrul Justiției, Radu Marinescu, sunt înaintate președintelui României, Nicușor Dan.

În situația în care Secția pentru procurori emite un aviz negativ, ministrul Justiției organizează un nou interviu exclusiv cu candidatul respectiv. După această etapă, ministrul poate decide fie continuarea procedurii și trimiterea propunerii către președintele României, însoțită de documentele relevante, fie retragerea candidaturii și declanșarea unei noi proceduri de selecție în termen de maximum 60 de zile.

Președintele României poate refuza motivat numirea într-o funcție de conducere din sistemul de parchete și trebuie să prezinte public motivele refuzului. Decretul de numire sau refuzul motivat trebuie emis în termen de cel mult 60 de zile de la transmiterea propunerii de către ministrul Justiției.