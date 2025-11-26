Dosarul 2 Mai: Vlad Pascu vrea pedeapsă și mai mică. Avocații au depus o nouă solicitare în instanță

Condamnat la 10 ani de închisoare pentru accidentul din 2 Mai, în urma căruia doi tineri au murit, Vlad Pascu solicită instanței supreme reducerea pedepsei. Avocații săi au depus un recurs în casație împotriva hotărârii definitive, încercând să obțină o diminuare a condamnării, arată România TV.

Potrivit unor surse apropiate familiei, apărarea își bazează demersul pe două argumente principale. Unul dintre ele vizează absența din dosar a unei expertize care să clarifice dacă substanțele interzise descoperite în sângele lui Pascu, în concentrațiile indicate de testele toxicologice, ar fi putut influența sau nu capacitatea acestuia de a conduce.

La ultimul termen al procesului încheiat cu condamnarea lui Vlad Pascu, avocații săi au făcut referire la Decizia 25/2025 a completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept al instanței supreme.

Documentul stabilește că, în cazul conducerii unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive, trebuie demonstrate două aspecte: existența substanței în probele biologice și capacitatea acesteia de a afecta efectiv abilitatea de a conduce.

„Nu urmărim o soluţie de achitare, dar cauza trebuie lămurită sub toate aspectele. S-a reţinut că Vlad Pascu se afla sub influenţa unui cocktail de substanţe, dar concentrațiile găsite în sânge nu mai produceau efecte”, au spus avocaţii.

Avocații au mai arătat că, în alte cauze similare, instanțele au pronunțat achitări pentru conducere sub influența drogurilor, chiar dacă nivelurile substanțelor depistate au fost mai ridicate.

Un alt argument al apărătorilor lui Pascu este nevalorificarea denunțurilor făcute de el la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) București. Unul dintre denunțuri, spun avocații, ar fi dus la condamnarea dealerului de droguri Tudor Duma, zis Maru, iar legea prevede că martorul care ”denunță și facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit una dintre infracțiunile privind traficul de droguri beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege”.

Pascu nu a primit însă această clemență, deoarece, potrivit motivării instanței, cele mai multe denunțuri au fost depuse într-un alt dosar. În plus, o adresă DIICOT arată că, în urma acestor sesizări, au fost deschise patru dosare penale, însă fie s-a început urmărirea penală doar in rem, fără identificarea unor suspecți, fie s-au pronunțat soluții de clasare, potrivit Libertatea.

Recursul în casație este o cale extraordinară de atac prin care instanța verifică exclusiv legalitatea hotărârii contestate. Dacă cererea este admisă, judecătorii pot decide rejudecarea dosarului sau chiar achitarea inculpatului.

Pe 21 august, Curtea de Apel Constanța a confirmat sentința Judecătoriei Mangalia și l-a condamnat pe Vlad Pascu la 10 ani de închisoare.

Tânărul a fost găsit vinovat pentru că, în dimineața de 19 august 2023, a condus sub influența substanțelor psihoactive și a izbit un grup de tineri care se deplasau pe marginea drumului, la intrarea în localitatea 2 Mai. Doi dintre aceștia, cu vârste de 20 și 21 de ani, au murit, iar alți trei au fost răniți. După impact, Pascu a fugit de la locul accidentului și a fost găsit ulterior de polițiști în Vama Veche.

În motivarea deciziei definitive, Curtea de Apel Constanța a evidențiat „pericolul social extrem de ridicat” al faptelor, menționând viteza de peste 100 km/h într-o zonă limitată la 50 km/h, precum și consumul de substanțe interzise la momentul tragediei.