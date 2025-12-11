Secția pentru procurori a CSM anunță că va verifica acuzațiile din documentarul Recorder
- Raluca Dan
- 11 decembrie 2025, 20:30
Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat că va iniția demersuri pentru a verifica informațiile prezentate în materialul Recorder despre activitatea procurorilor. „Luând în considerare că legea a prevăzut instrumente interne de control şi reglare, Secţia de procurori a CSM va face demersuri pentru a verifica, în acord cu rolul său instituţional, realitatea concluziilor materialului de presă privind activitatea procurorilor”, a anunțat secţia pentru procurori, într-un comunicat.
Punctul de vedere al Secției pentru procurori a CSM
Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a transmis joi, printr-un comunicat de presă, propriul punct de vedere după investigaţia Recorder, precum și după reacțiile unor procurori la concluziile prezentate în material.
„Aspectele prezentate în conţinutul materialului de presă relevă fapte care, dacă ar fi adevărate, ar putea conduce la concluzia că sistemul judiciar, integral sau sectorial, a abdicat de la scopul său legal şi constituţional. Luând în considerare că legea a prevăzut instrumente interne de control şi reglare, Secţia de procurori a CSM va face demersuri pentru a verifica, în acord cu rolul său instituţional, realitatea concluziilor materialului de presă privind activitatea procurorilor”, se arată în documentul menționat anterior.
Procurorii ar fi cerut în repetate rânduri revizuirea unor dispoziţii din legile justiţiei
Potrivit sursei citate, procurorii din Secţie au semnalat în repetate rânduri miniştrilor Justiţiei şi altor decidenţi politici, în cei trei ani de mandat, că „este necesară revizuirea unor dispoziţii din legile justiţiei, unele dintre ele în sensul celor surprinse în conţinutul materialului”.
„Modificările succesive ale legilor justiţiei în perioada 2017-2022 au bulversat activitatea parchetelor, atât în zona de urmărire penală şi de reprezentare în faţa instanţelor, cât şi în zonele de management şi administraţie”, au mai afirmat procurorii Secţiei.
Problemele de sistem nu ar avea legătură cu modificările privind statutul magistraților
Reprezentanţii Secţiei pentru procurori a CSM susțin totuși că legătura dintre eventualele probleme de sistem, care trebuie verificate rapid, și modificările recente privind statutul magistraților, inclusiv pensiile de serviciu, „este doar una conjuncturală şi nu poate duce decât la manipularea opiniei publice şi la deraierea scopului materialului Recorder”.
„În ceea ce priveşte eventualele poziţionări politice ale unor organizaţii sau partide, învederăm faptul că, indiferent de rotaţia politică a ultimilor 8 ani, nu s-a dorit ca deficienţele legislative semnalate să fie înlăturate în sensul celor semnalate de către membrii sistemului judiciar în acord cu recomadările Comisiei de la Veneţia, ale Mecanismului de Cooperare şi Verificare şi a mecanismului european rule-of-law. În acest sens, orice intervenţie corectă asupra problemelor semnalate va trebui să conţină, în mod obligatoriu, modificările legislative solicitate, pentru reglarea problemelor de sistem”, au mai anunțat aceștia.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.