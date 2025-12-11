Secția pentru procurori a CSM anunță că va verifica acuzațiile din documentarul Recorder

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat că va iniția demersuri pentru a verifica informațiile prezentate în materialul Recorder despre activitatea procurorilor. „Luând în considerare că legea a prevăzut instrumente interne de control şi reglare, Secţia de procurori a CSM va face demersuri pentru a verifica, în acord cu rolul său instituţional, realitatea concluziilor materialului de presă privind activitatea procurorilor”, a anunțat secţia pentru procurori, într-un comunicat.

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a transmis joi, printr-un comunicat de presă, propriul punct de vedere după investigaţia Recorder, precum și după reacțiile unor procurori la concluziile prezentate în material.

„Aspectele prezentate în conţinutul materialului de presă relevă fapte care, dacă ar fi adevărate, ar putea conduce la concluzia că sistemul judiciar, integral sau sectorial, a abdicat de la scopul său legal şi constituţional. Luând în considerare că legea a prevăzut instrumente interne de control şi reglare, Secţia de procurori a CSM va face demersuri pentru a verifica, în acord cu rolul său instituţional, realitatea concluziilor materialului de presă privind activitatea procurorilor”, se arată în documentul menționat anterior.

Potrivit sursei citate, procurorii din Secţie au semnalat în repetate rânduri miniştrilor Justiţiei şi altor decidenţi politici, în cei trei ani de mandat, că „este necesară revizuirea unor dispoziţii din legile justiţiei, unele dintre ele în sensul celor surprinse în conţinutul materialului”.

„Modificările succesive ale legilor justiţiei în perioada 2017-2022 au bulversat activitatea parchetelor, atât în zona de urmărire penală şi de reprezentare în faţa instanţelor, cât şi în zonele de management şi administraţie”, au mai afirmat procurorii Secţiei.

Reprezentanţii Secţiei pentru procurori a CSM susțin totuși că legătura dintre eventualele probleme de sistem, care trebuie verificate rapid, și modificările recente privind statutul magistraților, inclusiv pensiile de serviciu, „este doar una conjuncturală şi nu poate duce decât la manipularea opiniei publice şi la deraierea scopului materialului Recorder”.