Omul lui Bolojan și al rușilor. Cum a ajuns Abrudean al doilea om în stat?

Cel mai mare scandal politic a fost detonat când președintele Nicușor Dan era la Paris. De acolo, din timpul vizitei oficiale la Emmanuel Macron, nu a putut să reacționeze chiar dacă era vorba de ruși și de inițiativa omului care i-ar putea lua locul într-o situație de imposibilitate.

Liberalul Mircea Abrudean, președitele Senatului și unul dintre inițiatorii Legii „Golden Visa”, a scăpat și de o mare presiune mediatică din cauza apariției reportajului Recorder, care calcă în picioare Justiția. Au existat voci din PSD și din media clujeană care au spus că președintele Senatului e „omul lui Bolojan” din vremurile în care Mircea Abrudean se ocupa la Cluj de atragerea de fonduri europene către regiunea din vest a țării.

Informațiile apărute despre proiectul de lege care ar putea pune în pericol siguranța națională nu au stârnit o reacție din partea premierului Ilie Bolojan. Ele nu trebuie însă să fie trecute cu vederea, pentru că au greutate semificativă din moment ce CSAT a intervenit public pentru oprirea unui proiect de lege. A fost invocată securitatea statului!

CSAT a intervenit după ce membrii Consiliului au făcut o analiză amplă asupra Proiectului„Golden Visa”, propus de președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean.

Acesta se numește „Programul de Rezidență prin Investiție”, cunoscut la nivel European drept „Golden Visa”, care le-ar fi permis cetățenilor din alte state să obțină un permis de ședere temporară în România pe cinci ani, cu drept de reînnoire, în schimbul unei investiții minime de 400.000 de euro în țară.

Risc la adresa securității naționale

Străinii care își doreau cetățenia română și dezvoltarea unor afaceri aici trebuie să demonstreze proveniența legală a fondurilor, să nu fie pe liste de sancțiuni și să nu prezinte riscuri de securitate, iar permisul de şedere urma să fie eliberat după consultarea SRI, SIE, Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) și a altor instituții.

A venit CSAT (sesizat de unii senatori din comisiile parlamentare) și a dat verdictul: proiectul reprezintă un risc la adresa securității naționale, sunt mai multe instituții care au emis avize negative și avertismente privind vulnerabilitățile pe care le-ar crea în actualul context geopolitic. Ne putem gândi mai ales la „războiul hibrid” dus de ruși și invocat des de politicieni români și de președintele Dan.

Am fost atenționați că CSAT consideră că prin lege s-ar crea un mecanism preferențial de acordare a dreptului de ședere pentru investitori străini, ceea ce reprezintă nu numai un risc, dar și o amendare din partea Uniunii Europene.

„Comisia Europeană și Parlamentul European au exprimat critici față de proiecte similare, vizând inclusiv măsuri împotriva statelor UE, care, prin astfel de scheme, încalcă legislația comunitară (...) practică considerată ilegală”.

În concluzie, CSAT a transmis Senatului că „demersul legislativ nu este oportun, în special în actualul context socio-politic și de securitate (aderarea la Spațiul Schengen, demersurile de includere în Programul Visa Waver, procesul de aderare la OCDE)”. Iar luni, 8 decembrie, Senatul a decis retragerea proiectului de lege inițiat de Mircea Abrudean și alți câțiva liberali.

Cum a ajuns Abrudean al doilea om în stat?

Acestea sunt faptele. Dar nu poți să nu te întrebi cum un om care este responsabil pentru securitatea națională, care legiferează acte ce privesc strategia țării sale poate să nu fie la curent cu politici europene? Cum să nu sesizezi pericolul unui astfel de proiect în momentul când România se află la granița unui război și când partidul lui vorbește zilnic de acțiunile rușilor, diverse și conspiraționiste?

Cum a ajuns Mircea Abrudean, un tânăr afacerist și politician din Cluj, președintele Senatului – al doilea om în stat? Eu îmi aduc aminte de numele și activitatea lui când am publicat în Evenimentul zilei, în 2014, despre arestarea lui Horia Uiorean, președintele Consiliului Județean Cluj, acuzat de luare de mită. Pe lista celor cu telefoanele ascultate apărea și Mircea Abrudean, coordonatorul financiar al USL Cluj, în alegerile din 2012.

„Abrudean Mircea a propus președintelui CJ Cluj remiterea unui procent de 10% din valoarea contractelor la încasarea lor”, se arăta în ordonanța DNA. S-a spus că tânărul politician, suspect în dosar, a colaborat cu procurorii și a scăpat din cercul inculpaților.

Abrudean avea atunci circa 30 de ani, dar crescuse în politică de când terminase liceul. A intrat în PNL și, după cum singur se prezenta, a început să-și înființeze firme și să încaseze bani din contracte publice.

Când a început să obțină funcții în partid, s-a retras din administrarea firmelor, dar a fost constant membru în consiliile de administrație ale unor companii de stat. Contractele cu bani publici se tot adunau în firmele lui de consultanță tehnică, din activități de inginerie și mai târziu, din imobiliare.

Acum este acuzat „pe surse” că e omul rușilor căci din cauza asta a inițiat „Golden Visa”. Cum de nu s-a știut nimic, n-a apărut nicio scurgere de la serviciile secrete? Abrudean a urcat sprințar scara spre funcția de prefect al Clujului, apoi a devenit șeful cancelariei premierului Ciucă, secretar general adjunct al Guvernului, secretar general plin în cabinetul Ciolacu, președinte interimar al Senatului după plecarea lui Ilie Bolojan la Palatul Cotroceni, apoi președintele Senatului, când Bolojan a ajuns premier și le-a propus senatorilor să-i acorde locul lui Abrudean.

Ce știa Marcel Ciolacu și nu a spus tot?

A avut și un hop de trecut în ascensiunea sa din ultimii ani, consemnat de presă. Unica piedică i-a fost pusă de premierul Marcel Ciolacu: a refuzat să-l numească secretar general al Guvernului după ce a preluat de la Nicolae Ciucă mandatul.

Ciolacu s-a încăpățânat toată luna iunie din 2023 să-l numească pe Abrudean, în ciuda presiunilor PNL. A fost singurul politician care a spus că Mircea Abrudean nu are certificat ORNISS și nici serviciile secrete nu-l recomandă pentru funcție. La șefia SRI era atunci Eduard Hellving. Coincidență sau nu, după plecarea lui din funcția de director al SRI în 3 iulie, Abrudeanu a primit avizul pozitiv, iar în 4 iulie Ciolacu a fost nevoit să-l numească secretar general al Guvernului. Datele sunt consemnate în presă.

În vara lui 2023 funcționau regulile „rotativei”, dar și ale tăcerii. Vom vedea dacă va tăcea în scandalosul caz Golden Visa și președintele Nicușor Dan, după revenirea în țară.