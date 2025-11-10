Politica

Mircea Abrudean așteaptă decizii clare în coaliție după invitația la dialog lansată de Nicușor Dan

Comentează știrea
Mircea Abrudean așteaptă decizii clare în coaliție după invitația la dialog lansată de Nicușor DanMircea Abrudean. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a comentat luni invitația adresată de Nicușor Dan liderilor coaliției pentru întâlnirea programată marți la Cotroceni, subliniind importanța unui dialog asumat la nivel oficial. El a punctat că „orice iniţiativă de dialog e bine venită, mai ales venită din partea preşedintelui, care are rolul de mediator”, exprimându-și optimismul cu privire la obținerea unor rezultate concrete în urma ședinței.

Mircea Abrudean așteaptă decizii clare în coaliție

Abrudean a afirmat că perioada recentă marcată de declarații politice și context intern electoral trebuie depășită pentru a putea avansa reformele întârziate.

„Încheiem perioada cu declaraţii politice, cu contextul electoral intern, pe care îl înţelegem cu toţii. De aceea şi alegem, cred, să ignorăm, pentru că e mai bine aşa”, a precizat acesta.

În opinia lui Mircea Abrudean, coaliția trebuie să se pronunțe asupra reformei administrației și asupra pensiilor magistraților, teme lăsate prea mult timp în suspensie.

Cum este pedepsită violența domestică în România comparativ cu alte țări. Unde se rupe lanțul protecției
Cum este pedepsită violența domestică în România comparativ cu alte țări. Unde se rupe lanțul protecției
Traian Băsescu: Rechinii din industria de apărare vor bloca resursele statului
Traian Băsescu: Rechinii din industria de apărare vor bloca resursele statului
Dominic Fritz, Hunor Kelemen, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu

Liderii coaliției - Dominic Fritz, Hunor Kelemen, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu. Sursa foto: dreamstime.com

Nevoia unei comunicări coerente

Președintele Senatului a subliniat importanța transparenței și a unei poziții unitare. El a cerut un anunț oficial din partea liderilor coaliției pentru a evita interpretările contradictorii. „Trebuie să iasă conducerea coaliţiei şi să anunţe, oficial, care este rezultatul discuţiei”, a declarat Abrudean, evidențiind că discuțiile „pe surse” generează confuzie în spațiul public.

Referindu-se la invitația președintelui Nicușor Dan, Abrudean a întărit ideea că orice deschidere spre comunicare este binevenită. ”Orice iniţiativă de dialog crede că e bine venită, mai ales venită din partea preşedintelui, care are rolul de mediator”, a subliniat el. Totodată, a precizat că premierul și-a exprimat deja poziția în privința menținerii principiilor de echitate în proiectul legislativ.

Opiniile privind pensiile magistraților

Mircea Abrudean a reluat ideea necesității unui nou proiect pentru pensiile magistraților, respectând observațiile Curții Constituționale. ”Eu cred că trebuie alt proiect. Cred că guvernul trebuie să fie cu alt proiect, aceeaşi formulă, eu aşa cred, din ce înţeleg. (..) Poate să vină alt proiect, cu aceeaşi formă”, a spus el, subliniind că detaliile vor fi discutate în cadrul coaliției.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:18 - Cum este pedepsită violența domestică în România comparativ cu alte țări. Unde se rupe lanțul protecției
22:10 - Tragedie la maratonul Nice–Cannes. Un atlet de 27 de ani a murit înainte de linia de sosire
21:57 - Traian Băsescu: Rechinii din industria de apărare vor bloca resursele statului
21:48 - Bulgaria intră în linie dreaptă pentru euro. Noi schimbări anunțate pentru începutul lui 2026
21:36 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,   11 noiembrie 2025. Otto Skorzeny
21:29 - Mircea Abrudean așteaptă decizii clare în coaliție după invitația la dialog lansată de Nicușor Dan

HAI România!

Înapoi la turul doi.
Înapoi la turul doi.
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |

Proiecte speciale