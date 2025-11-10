Mircea Abrudean așteaptă decizii clare în coaliție după invitația la dialog lansată de Nicușor Dan

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a comentat luni invitația adresată de Nicușor Dan liderilor coaliției pentru întâlnirea programată marți la Cotroceni, subliniind importanța unui dialog asumat la nivel oficial. El a punctat că „orice iniţiativă de dialog e bine venită, mai ales venită din partea preşedintelui, care are rolul de mediator”, exprimându-și optimismul cu privire la obținerea unor rezultate concrete în urma ședinței.

Abrudean a afirmat că perioada recentă marcată de declarații politice și context intern electoral trebuie depășită pentru a putea avansa reformele întârziate.

„Încheiem perioada cu declaraţii politice, cu contextul electoral intern, pe care îl înţelegem cu toţii. De aceea şi alegem, cred, să ignorăm, pentru că e mai bine aşa”, a precizat acesta.

În opinia lui Mircea Abrudean, coaliția trebuie să se pronunțe asupra reformei administrației și asupra pensiilor magistraților, teme lăsate prea mult timp în suspensie.

Președintele Senatului a subliniat importanța transparenței și a unei poziții unitare. El a cerut un anunț oficial din partea liderilor coaliției pentru a evita interpretările contradictorii. „Trebuie să iasă conducerea coaliţiei şi să anunţe, oficial, care este rezultatul discuţiei”, a declarat Abrudean, evidențiind că discuțiile „pe surse” generează confuzie în spațiul public.

Referindu-se la invitația președintelui Nicușor Dan, Abrudean a întărit ideea că orice deschidere spre comunicare este binevenită. ”Orice iniţiativă de dialog crede că e bine venită, mai ales venită din partea preşedintelui, care are rolul de mediator”, a subliniat el. Totodată, a precizat că premierul și-a exprimat deja poziția în privința menținerii principiilor de echitate în proiectul legislativ.

Mircea Abrudean a reluat ideea necesității unui nou proiect pentru pensiile magistraților, respectând observațiile Curții Constituționale. ”Eu cred că trebuie alt proiect. Cred că guvernul trebuie să fie cu alt proiect, aceeaşi formulă, eu aşa cred, din ce înţeleg. (..) Poate să vină alt proiect, cu aceeaşi formă”, a spus el, subliniind că detaliile vor fi discutate în cadrul coaliției.