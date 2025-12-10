Ilie Bolojan anunță posibile corecții legislative dacă problemele sistemice se confirmă

Premierul Ilie Bolojan declară că investigația Recorder privind funcționarea sistemului judiciar ridică semne de întrebare care nu pot fi ignorate.

Deși afirmă că nu a urmărit încă materialul, șeful Guvernului spune că a fost informat despre amploarea emoției publice și despre gravitatea problemelor semnalate.

Bolojan anunță că va analiza conținutul documentarului împreună cu echipa sa și cu Ministerul Justiției. Premierul subliniază că, dacă deficiențele descrise sunt reale, atunci sunt necesare corecții legislative pentru a restabili încrederea în actul de justiție.

Declarația sa vine într-un context delicat, în care magistrați intervievați în material vorbesc despre presiuni, intervenții și disfuncții care ar afecta capacitatea sistemului de a instrumenta dosare complexe.

Bolojan confirmă că Guvernul trebuie să verifice fiecare dintre aceste aspecte, atât tehnic, cât și prin consultări directe cu reprezentanții corpului profesional.

Premierul afirmă că nu poate construi o poziție fermă înainte de a analiza detaliat acuzațiile, însă consideră că reacția publică indică o nemulțumire profundă.

El precizează că va organiza discuții cu asociațiile de magistrați și cu cei care activează în sistemul judiciar, pentru a înțelege sursa problemelor și pentru a evalua măsura în care acestea sunt sistemice sau punctuale. Potrivit premierului, eventualele corecții trebuie să fie fundamentate temeinic și transformate în proiecte legislative clare, astfel încât să vizeze strict disfuncțiile identificate.

Bolojan subliniază că în ultimii ani au existat multiple semnale privind presiuni interne, schimbări de completuri, întârzieri procedurale și o scădere a ritmului luptei anticorupție. În opinia sa, dacă astfel de mecanisme sunt confirmate, statul are obligația să intervină rapid și transparent.

În paralel cu declarația premierului, câteva sute de persoane protestează în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii. Mobilizarea a pornit imediat după publicarea anchetei Recorder, care prezintă mărturii din interiorul sistemului despre dosare tergiversate până la prescripție, influențe asupra judecătorilor sau schimbări de completuri considerate nejustificate.

Protestatarii afișează mesaje care exprimă îngrijorarea față de independența sistemului judiciar și față de integritatea deciziilor luate în instanțe.

Printre pancartele ridicate se regăsesc îndemnuri precum „Corupția sufocă magistratura”, „Cât ne mai chinuim să fim stat european”, „Schimbarea vine prin implicare” sau „Cum doriți să achitați?”. Manifestanții cer transparență, predictibilitate și garanții că situațiile dezvăluite nu sunt tolerate în interiorul sistemului.