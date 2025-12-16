Anne-Marie Blăjan, consilier politic la Ambasada SUA, critică Justiția din România și promovează inițiative USR

Anne-Marie Blăjan, specialist politic al Ambasadei SUA la București, jurnalistă și activistă LGBT, critică anumite instituții democratice din România și este implicată în demersuri care vizează funcționarea sistemului de justiție, poziții exprimate în contextul unei funcții care presupune respectarea unor standarde de rigoare diplomatică, potrivit romaniatv.net.

Anne-Marie Blăjan a lăudat-o public pe judecătoarea Curții de Apel București, Raluca Moroșanu, care a acuzat conducerea instanței de abuzuri, acuzații detaliate ulterior într-un interviu acordat Recorder. În acest context, Blăjan a intervenit pe teme legate de justiția românească, fără a menționa că aceeași judecătoare a schimbat încadrarea juridică în dosarul milionarului care a încercat să-și ucidă soția în jacuzzi.

Raluca Moroșanu a considerat că martorii nu au cronometrat perioada în care victima a stat cu capul sub apă. Șapte femei au asistat la episodul violent de la aproximativ 20 de metri, fără a măsura durata asfixierii. Aceleași martore au sunat la 112, semnalând că un bărbat încearcă să omoare o femeie în jacuzzi.

Femeia a relatat atunci că ar fi fost agresată de soț în timpul unui weekend la Mamaia, susținând că acesta ar fi ținut-o cu capul sub apă în jacuzzi, ar fi rănit-o cu un cuțit și ar fi violat-o ulterior.

Anne-Marie Blăjan pare să manifeste simpatie față de USR, deși ocupă funcția de consilier politic al Ambasadei SUA la București. Pe Facebook, aceasta a publicat un mesaj în care o laudă pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului, distribuind un mesaj al președintelui USR, Dominic Fritz.

Aceasta lucrează la Ambasada SUA din 2015, unde are atribuții legate de relații publice, relații guvernamentale, precum și de analiză politică și legislativă. De-a lungul acestei perioade, a susținut și promovat în spațiul public poziții asociate USR, unor politici progresiste și inițiativelor LGBTQ, potrivit România TV.

Anne-Marie Blăjan a apreciat articole critice la adresa lui Donald Trump, deși lucrează pentru o misiune diplomatică a Statelor Unite. Reacțiile apar pe pagina sa de LinkedIn, unde este menționată funcția oficială de la ambasadă.

Într-unul dintre articole, Radoslaw Sikorski, vicepremier al Poloniei, a declarat că decizia lui Trump de a purta discuții directe cu Vladimir Putin este „o greșeală”. Acesta a afirmat că, pentru a merita Premiul Nobel, Trump ar trebui să asigure o „pace dreaptă” și a susținut că credibilitatea Statelor Unite depinde de încheierea războiului ruso-ucrainean.

În același timp, a publicat că citește o carte semnată de Anne Applebaum, cunoscută pentru pozițiile sale critice la adresa lui Donald Trump.

În iunie 2015, în perioada în care colabora cu publicația „Curs de Guvernare”, Blăjan a publicat materiale care reluau reacții ale presei internaționale la punerea sub acuzare a lui Victor Ponta.

La acel moment, Ponta era acuzat de comiterea a 19 infracțiuni, în legătură cu presupuse aranjamente cu Dan Șova, avocat al complexurilor energetice Turceni și Rovinari. Acuzațiile vizau o perioadă în care Ponta deținea funcția de premier al României. Totuși, Înalta Curte l-a achitat definitiv pe fostul premier, pe 29 decembrie 2023, în dosarul „Rovinari-Turceni”.

Anne-Marie Blăjan este apropiată de Elena Calistru, cofondatoare și președintă a ONG-ului Funky Citizens, o organizația care este implicată în organizarea de proteste și în acțiuni prezentate drept „luptă cu corupția”.

Asociația Funky Citizens a făcut parte dintr-un grup de ONG-uri reprezentat de Fundația Soros la „Open Government Partnership”. De asemenea, fondatoarea organizației, Elena Calistru, a lucrat la Transparency International România, afiliată CEE Trust. Alături de cele două se află și Alex Costache, jurnalist asociat publicației G4Media, care a publicat la sursa citată anterior sub numele „Alin Ionescu”.

Elena Calistru și Alex Costache au susținut constant, prin inițiativele ONG-ului și prin articolele publicate, mișcarea #rezist, fiind acuzați de denaturarea unor informații și de afectarea încrederii publice în sistemul de justiție.