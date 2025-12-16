Avocați, despre criza din Justiție: Presiuni, frustrări și jocuri de putere

Jurnalistul Dan Andronic a discutat, alături de invitații săi, cunoscuții avocați Alexandru Morărescu și Constantin Durgheu, despre tensiunile din Justiție și frustrările acumulate în ultimii ani, în timpul podcastului „Contrapunct”, publicat marți, pe canalul de YouTube „HAI România!”.

Întrebat de jurnalsitul Dan Andronic care este părerea sa, Alexandru Morărescu a afirmat, raportându-se din perspectiva sa de avocat cu experiență, că poziția Uniunii Naționale a Barourilor din România a fost deja exprimată corect.

„Pentru că punctul de vedere al Uniunii Naționale a Baroului din România a fost transmis și a fost foarte corect. Fac aici o paranteză, Traian Briciu, avocatul Traian Briciu, este poate cel mai bun președinte pe care l-a avut Uniunea în ultimii ani. Sper să dorească să mai candideze la un nou mandat. Acuma… problemele din Justiție… Nu-i de nasul unui avocat să se bage în problemele judecătorilor”, a spus avocatul.

Morărescu a explicat că avocații sunt afectați direct de evoluțiile din Justiție, întrucât reprezintă legătura dintre cetățeni și magistrați. În opinia sa, în sistem s-au acumulat, de-a lungul timpului, frustrări legate de condițiile de muncă, program și promovări, care au devenit vizibile recent.

„Punctul meu de vedere este ăsta: în justiție sunt multe frustrări care au mocnit de-a lungul anilor: frustrări legate de condițiile de muncă, frustrări legate de programul infernal, frustrări legate de către promovări la instanțele superioare și care în momentul ăsta au găsit o supapă. Supapa asta s-a numit Recorder. Numai că toate aceste revendicări sunt de natură sindicală. În niciun caz ele nu trebuie să fie rezolvate în afara sistemului judiciar și cu concursul sau la inițiativa factorului politic pentru că justiția, în ultimii 25 de ani, așa cum am perceput-o eu, a fost ca o p*********ă de lux a politicienilor. Toți au încercat să pună mâna pe ea și toți au încercat să se folosească de ea, iar în momentul în care alți politicieni acum nou veniți sau veniți de câțiva ani încearcă să facă același lucru și nu reușesc, pentru că, în acest moment, din punctul meu de vedere, justiția nu mai vrea să fie călărită politic. Mie mi se pare că, în acest moment, justiția vrea să se detașeze total de factorul politic. Și nu e lăsat”, a mai spus avocatul.

Discuția s-a concentrat, de asemenea, asupra listei de magistrați care au semnat documentul public. Morărescu a declarat că nu susține astfel de demersuri, deoarece pot crea impresia eronată că unii magistrați ar fi „buni”, iar alții „răi”, în condițiile în care toți aplică aceeași lege.

Constantin Durgheu a răspuns că nu este vorba despre o listă impusă, ci despre o adeziune voluntară la un principiu. El a spus că semnatarii vizează, în esență, schimbarea conducerii Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Morărescu a susținut că o mare parte dintre semnatarii listei nu mai sunt în activitate, iar mulți sunt foști magistrați ajunși ulterior în avocatură. El a arătat că cei care au făcut parte din sistem și nu au reacționat la momentul respectiv nu sunt îndreptățiți să critice situația actuală.

„Au călărit efectiv justiția și au încercat permanent să o controleze. Ei nu au dreptul să-și exprime un punct de vedere. Pensiile lor, deciziile de pensionare sunt în buzunar, se bucură de mulți ani de pensie, iar și în cazul celor care au semnat lista și care sunt în activitate, decizia de pensionare este în buzunar. Și degeaba spun domniile lor că pe ei nu-i interesează pensiile speciale, că am auzit o doamnă judecător de la Curtea de Apel, spunând, „Dom’le, pensia specială trebuie desființată, nu mă interesează, e o prostie.”, dar sunt convins că are decizia de pensionare de câțiva ani în buzunar, la pensia maximă de la momentul respectiv și va merge pe teoria dreptului câștigat. Ori nu putem păcăli pe nimeni cu chestia asta”, a mai spus acesta.

Întrebat de Dan Andronic dacă există o posibilă revenire la vechiul model de influență din Justiție, Morărescu a afirmat că acest scenariu nu poate fi exclus. Durgheu a susținut că indiciile sunt clare și a criticat atitudinea unor magistrați care contestă sistemul, deși au deja asigurate deciziile de pensionare.

„Dar nu e niciun semnal. Este evident. Este evident faptul că pe acea listă, asta spuneam, pe acea listă pe care nimeni nu a format-o… Ne uităm, unii sunt în activitate, alții, deși par a fi răsculați în sfârșit că nu au mai putut suporta ceea ce se întâmplă acolo, dar se pare că acea persoană are decizia de pensionare în buzunar și asta e o formă de ipocrizie maximă să apare în fața televizorului să spui „da.”, a afirmat Constantin Durgheu.

Tot el a arătat că, în trecut, mii de judecători și procurori ar fi fost supravegheați fără reacții publice, iar Dan Andronic a completat că astfel de practici ar fi fost folosite pentru a exercita presiuni și control asupra deciziilor magistraților.

„Niimeni nu s-a revoltat când 3700 de procurori și judecători au fost urmăriți inclusiv în dormitor, inclusiv în baie, de ce? De aia, că poate strânge în ceva de către DNA. Nimeni nu s-a scandalizat, nimeni nu”, a mai spus avocatul.