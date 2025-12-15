Justitie

Avocatul Toni Neacșu: O justiție care ajunge sa fie urmărită ca un reality show este o justiție care și-a ratat rolul

Proces. Sursa foto: Pixabay


Avocatul Toni Neacșu, fost judecător al Consiliului Superior al Magistraturii, atrage atenția asupra stării actuale a sistemului judiciar din România și asupra riscurilor la care se expune atunci când subordonarea intereselor politice sau presiunea publică interferează cu actul de justiție.

Avocatul Toni Neacșu, despre turbulențele apărute în justiție

Potrivit cunoscutului avocat, nu există niciun magistrat care să dea doar hotărâri pe placul publicului.

„Nu există judecător care în cariera lui să dea numai hotărâri comode, acceptate de toți sau pe placul publicului. Justiția, chiar și atunci când greșește, reprezintă o problemă tehnică, nu de concurs de popularitate”, a scris pe Facebook fostul judecător CSM.

Avocatul subliniază că este greșit să se caute în mod deliberat decizii care să stârnească indignare publică, pentru că acestea există la orice magistrat.

„Ar fi prea simplu să spun că așa se întâmplă când te bagi în troacă, dar tot o s-o spun. Atunci când justiția, sau numai oamenii din justiție, renunță la obligațiile de rezervă și își pun poalele în cap e firesc să apără și efectele negative”, a adăugat acesta.

Adrian Toni Neacşu

Adrian Toni Neacşu. Sursa foto: Antena 3

Interesele politice, impact asupra acestui domeniu

El atrage atenția asupra riscului ca problemele reale ale justiției să fie subordonate intereselor politice, ceea ce poate afecta grav funcționarea și credibilitatea sistemului.

„Repet, e regretabil să cauți judecătorii la hotărâri până găsești ceva care revoltă publicul și e imposibil să nu găsești la oricare. Atunci când spun că subordonarea problemelor reale din justiție intereselor politice (sau numai și alipirea întâmplătoare a celor două) va aduce acesteia din urmă mari prejudicii de autoritate, de imagine și un deficit uriaș de onorabilitate și respectabilitate, la asta mă refer”, mai spune avocatul.

Avocatul Toni Neacșu, despre problemele din justiție

Toni Neacsu atrage atenția și asupra conduitei magistraților în interiorul sistemului. Confruntările și disputele, normale în orice loc de muncă, ar trebui să rămână în interiorul instituțiilor, susține el.

„Magistrații și dacă se ceartă ca chiorii între ei sau cu șefii lor, cum o facem cam toți pe la locurile noastre de muncă, ar trebui să o facă cu ușile închise și storurile trase la ferestre”, explică fostul judecător CSM.

Potrivit fostului judecător CSM, transformarea justiției într-un spectacol urmărit cu interes public afectează grav rolul său fundamental.

„O justiție care ajunge să fie urmărită ca un reality show este o justiție care și-a ratat rolul într-un stat cât de cât funcțional”, afirmă avocatul, subliniind că respectul și autoritatea sistemului judiciar se construiesc în liniște, prin profesionalism și imparțialitate, nu prin spectacol mediatic sau presiune publică.

Declarațiile avocatului vin într-un context în care dezbaterile despre independența justiției și influența mediatică asupra deciziilor magistraților au devenit tot mai vizibile în România.

