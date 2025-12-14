Judecători și procurori pensionați, alături de protestul USR - Rezist. De la „Completul negru” la DNA Ploiești. Lista completă

Protestul din interiorul magistraturii, inițial de solidaritate cu judecătorii Raluca Moroșanu și Laurențiu Beșu, include o serie de nume controversate și mulți pensionari speciali, conform judecătoarei Sorina Marinaș din Craiova.

Deși demersul protestatarilor se referă și la reforma pensiilor speciale din Justiție, în varianta susținută de premierul Ilie Bolojan, unele dintre persoanele care semnează protestul beneficiază de aceste pensii. Gândul a arătat recent că Raluca Moroșanu, singurul magistrat de la Curtea de Apel care a votat pentru legea lui Bolojan privind pensiile magistraților, se află în prezent în regimul vechilor prevederi legale privind pensionarea.

Din cei 813 magistrați semnatari, 97 sunt pensionari speciali, unii pensionați înainte de 50 de ani. Printre numele menționate de Sorina Marinaș se regăsesc:

Ionuț Matei – judecător pensionar ÎCCJ, pensionat la 49 de ani; pensie specială de 5400 de euro.

Marius Vartic – procuror pensionar DNA, pensionat în 2022.

Cristi Danileț – judecător pensionar, pensionat la 48 de ani.

Marius Bulancea – procuror pensionar EPPO, pensionare cerută pentru 1 decembrie 2025.

Horațiu Dumbravă – judecător pensionar, fost președinte CSM, pensionat la 52 de ani.

Lucian Onea – procuror pensionar, pensionat în august 2025 la 51 de ani, fost șef al Unității de elită DNA Ploiești.

Nicolae Marin – procuror pensionar, fost procuror-șef adjunct SIIJ, retras din activitate în 2022.

Augustin Lazăr – procuror pensionar PÎCCJ, fost procuror general al României.

Cristian Mihai Ban – procuror pensionar, pensionat în 2023 la 48 de ani.

Gândul publică lista completă a pensionarilor speciali susținători ai protestului, în varianta Sorina Marinaș:

Mariana Constantinescu – judecător pensionar Curtea de Apel București

Cristina Craiu – judecător pensionar Curtea de Apel București

Veronica Găina – judecător pensionar Curtea de Apel București

Risantea Găgescu – judecător pensionar Curtea de Apel București

Raluca Cîrjan – judecător pensionar Curtea de Apel București

Orășanu Bogdana – judecător pensionar Curtea de Apel București

Ioana Constantin – judecător pensionar Curtea de Apel București

Anca Alexandrescu – judecător pensionar ÎCCJ

Anca Viciu – judecător pensionar ÎCCJ

Arpinte Nicoleta – procuror pensionar

Ungureanu Cerasela – procuror pensionar

Botea Raluca Cristiana – procuror pensionar

Baldea Diana – procuror pensionar

Marta Chiș – procuror pensionar

Ghiugan Ionela Mariana – judecător pensionar

Mihai Stanciu – procuror pensionar

Camelia Stanciu – procuror pensionar

Irina Hrușcă – judecător pensionar

Nicodim Ioan – procuror pensionar

Bulz Julieta – procuror pensionar

Stanță Doina – procuror pensionar

Florin Daniel Cășuneanu – procuror pensionar

Emanuela Dulgheru – judecător pensionar

Florea Ionela – procuror pensionar

Antonescu Romeo – judecător pensionar

Daciana Deritei – procuror pensionar

Monea Crina Corina – procuror pensionar

Monica Nicola – judecător pensionar

Liana Anișoara Cociș – judecător pensionar

Ana Maria Candet – judecător pensionar

Adriana Grigore – judecător pensionar

Pecincu Alexandru – judecător pensionar

Spoeala Valentina – procuror pensionar

Arsene Ion Cătălin – procuror pensionar

Teodora Sorescu – judecător pensionar

Coadă Ciprian – judecător pensionar

Daniela Mitrea Muntean – judecător pensionar

Elena Popescu – judecător pensionar

Corina Voicu – judecător pensionar Curtea de Apel Pitești

Rusu Larisa – procuror pensionar

Dan Sarău – procuror DIICOT pensionar

Sas Remus – judecător pensionar

Alexandru Bogdan Georgescu – procuror pensionar

Natalia Stoiculescu – judecător pensionar Curtea de Apel Craiova

Marinela Mitan – judecător pensionar

Felicia Marcu – judecător pensionar

Mihaela Vlăsceanu – judecător pensionar

Monica Tănase – judecător pensionar

Violeta Trăistaru – procuror pensionar

Curea Maria Laura – procuror pensionar DNA

Pârvu Magdalena – judecător pensionar

Banea Marian – procuror pensionar

Ungureanu Cerasela Mihaela – procuror pensionar PT Vâlcea

Iulian Păcurar – judecător pensionar

Daniel Oltean – procuror pensionar

Alexandru Șerban – judecător pensionar

Sorin Iercoșan – procuror pensionar

Moglan Lăcrămioara – judecător pensionar Curtea de Apel Bacău

Nicolescu Roberta Lia – procuror pensionar DNA

Nica Viorel Ioan – procuror pensionar

Galan Marius – judecător pensionar

Șerbănoiu Eusebiu Octavian – procuror militar pensionar

Mitu Stegaru – judecător pensionar Tribunalul București

Debreni Cristian Desideriu – judecător pensionar

Debreni Camelia Lucia – judecător pensionar

Tudorache Neluța Marinica – judecător pensionar Tribunalul Călărași

Maria Camelia Stoina – procuror pensionar DIICOT

Carmen Simona Ricu – procuror pensionar DNA

Bisca Elena Daniela – judecător pensionar

Codreanu Victor – procuror pensionar

Laura Nadia Pena – procuror pensionar

Nicoleta Oancea – procuror pensionar

Cristian Oancea – procuror pensionar

Valentina Petrescu – judecător pensionar

Nicoleta Grigorescu – judecător pensionar

Narcisa Vintilă – judecător pensionar

Monica Niculescu – judecător pensionar

Bianca Patraș – judecător pensionar

Eleonora Centea – procuror pensionar PICCJ

Cristina Florea – judecător pensionar

Gheorghe Cristian – procuror pensionar

Maria-Luiza Căpăţînă – procuror pensionar DNA

Șestacovschi Simona Cristina – procuror pensionar PICCJ

Palihovici Liliana – judecător pensionar Curtea de Apel Iași

Valeriu Ciucă – judecător pensionar TUE

Mihai Andrei Balan – judecător pensionar

Florin Deac – procuror pensionar

Alina Ghinescu – procuror pensionar