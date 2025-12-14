Judecători și procurori pensionați, alături de protestul USR - Rezist. De la „Completul negru” la DNA Ploiești. Lista completă
- Maria Dima
- 14 decembrie 2025, 17:11
Protestul din interiorul magistraturii, inițial de solidaritate cu judecătorii Raluca Moroșanu și Laurențiu Beșu, include o serie de nume controversate și mulți pensionari speciali, conform judecătoarei Sorina Marinaș din Craiova.
Deși demersul protestatarilor se referă și la reforma pensiilor speciale din Justiție, în varianta susținută de premierul Ilie Bolojan, unele dintre persoanele care semnează protestul beneficiază de aceste pensii. Gândul a arătat recent că Raluca Moroșanu, singurul magistrat de la Curtea de Apel care a votat pentru legea lui Bolojan privind pensiile magistraților, se află în prezent în regimul vechilor prevederi legale privind pensionarea.
Cine sunt cei 97 pensionari speciali
Din cei 813 magistrați semnatari, 97 sunt pensionari speciali, unii pensionați înainte de 50 de ani. Printre numele menționate de Sorina Marinaș se regăsesc:
Ionuț Matei – judecător pensionar ÎCCJ, pensionat la 49 de ani; pensie specială de 5400 de euro.
Marius Vartic – procuror pensionar DNA, pensionat în 2022.
Cristi Danileț – judecător pensionar, pensionat la 48 de ani.
Marius Bulancea – procuror pensionar EPPO, pensionare cerută pentru 1 decembrie 2025.
Horațiu Dumbravă – judecător pensionar, fost președinte CSM, pensionat la 52 de ani.
Lucian Onea – procuror pensionar, pensionat în august 2025 la 51 de ani, fost șef al Unității de elită DNA Ploiești.
Nicolae Marin – procuror pensionar, fost procuror-șef adjunct SIIJ, retras din activitate în 2022.
Augustin Lazăr – procuror pensionar PÎCCJ, fost procuror general al României.
Cristian Mihai Ban – procuror pensionar, pensionat în 2023 la 48 de ani.
Gândul publică lista completă a pensionarilor speciali susținători ai protestului, în varianta Sorina Marinaș:
Lista completă a pensionarilor speciali susținători ai protestului, publicată de judecătoarea Sorina Marinaș
Mariana Constantinescu – judecător pensionar Curtea de Apel București
Cristina Craiu – judecător pensionar Curtea de Apel București
Veronica Găina – judecător pensionar Curtea de Apel București
Risantea Găgescu – judecător pensionar Curtea de Apel București
Raluca Cîrjan – judecător pensionar Curtea de Apel București
Orășanu Bogdana – judecător pensionar Curtea de Apel București
Ioana Constantin – judecător pensionar Curtea de Apel București
Anca Alexandrescu – judecător pensionar ÎCCJ
Anca Viciu – judecător pensionar ÎCCJ
Arpinte Nicoleta – procuror pensionar
Ungureanu Cerasela – procuror pensionar
Botea Raluca Cristiana – procuror pensionar
Baldea Diana – procuror pensionar
Marta Chiș – procuror pensionar
Ghiugan Ionela Mariana – judecător pensionar
Mihai Stanciu – procuror pensionar
Camelia Stanciu – procuror pensionar
Irina Hrușcă – judecător pensionar
Nicodim Ioan – procuror pensionar
Bulz Julieta – procuror pensionar
Stanță Doina – procuror pensionar
Florin Daniel Cășuneanu – procuror pensionar
Emanuela Dulgheru – judecător pensionar
Florea Ionela – procuror pensionar
Antonescu Romeo – judecător pensionar
Daciana Deritei – procuror pensionar
Monea Crina Corina – procuror pensionar
Monica Nicola – judecător pensionar
Liana Anișoara Cociș – judecător pensionar
Ana Maria Candet – judecător pensionar
Adriana Grigore – judecător pensionar
Pecincu Alexandru – judecător pensionar
Spoeala Valentina – procuror pensionar
Arsene Ion Cătălin – procuror pensionar
Teodora Sorescu – judecător pensionar
Coadă Ciprian – judecător pensionar
Daniela Mitrea Muntean – judecător pensionar
Elena Popescu – judecător pensionar
Corina Voicu – judecător pensionar Curtea de Apel Pitești
Rusu Larisa – procuror pensionar
Dan Sarău – procuror DIICOT pensionar
Sas Remus – judecător pensionar
Alexandru Bogdan Georgescu – procuror pensionar
Natalia Stoiculescu – judecător pensionar Curtea de Apel Craiova
Marinela Mitan – judecător pensionar
Felicia Marcu – judecător pensionar
Mihaela Vlăsceanu – judecător pensionar
Monica Tănase – judecător pensionar
Violeta Trăistaru – procuror pensionar
Curea Maria Laura – procuror pensionar DNA
Pârvu Magdalena – judecător pensionar
Banea Marian – procuror pensionar
Iulian Păcurar – judecător pensionar
Daniel Oltean – procuror pensionar
Alexandru Șerban – judecător pensionar
Sorin Iercoșan – procuror pensionar
Moglan Lăcrămioara – judecător pensionar Curtea de Apel Bacău
Nicolescu Roberta Lia – procuror pensionar DNA
Nica Viorel Ioan – procuror pensionar
Galan Marius – judecător pensionar
Șerbănoiu Eusebiu Octavian – procuror militar pensionar
Mitu Stegaru – judecător pensionar Tribunalul București
Debreni Cristian Desideriu – judecător pensionar
Debreni Camelia Lucia – judecător pensionar
Tudorache Neluța Marinica – judecător pensionar Tribunalul Călărași
Maria Camelia Stoina – procuror pensionar DIICOT
Carmen Simona Ricu – procuror pensionar DNA
Bisca Elena Daniela – judecător pensionar
Codreanu Victor – procuror pensionar
Laura Nadia Pena – procuror pensionar
Nicoleta Oancea – procuror pensionar
Cristian Oancea – procuror pensionar
Valentina Petrescu – judecător pensionar
Nicoleta Grigorescu – judecător pensionar
Narcisa Vintilă – judecător pensionar
Monica Niculescu – judecător pensionar
Bianca Patraș – judecător pensionar
Eleonora Centea – procuror pensionar PICCJ
Cristina Florea – judecător pensionar
Gheorghe Cristian – procuror pensionar
Maria-Luiza Căpăţînă – procuror pensionar DNA
Șestacovschi Simona Cristina – procuror pensionar PICCJ
Palihovici Liliana – judecător pensionar Curtea de Apel Iași
Valeriu Ciucă – judecător pensionar TUE
Mihai Andrei Balan – judecător pensionar
Florin Deac – procuror pensionar
Alina Ghinescu – procuror pensionar
