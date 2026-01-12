Plagiat sau atac politic? Mirel Curea: Este în pericol independența justiției din România

România se află în centrul unui nou scandal, după ce ministrul Justiției, Radu Marinescu, a devenit ținta unor acuzații de plagiat care au reaprins dezbaterile despre independența sistemului judiciar. Aceste acuzații au apărut într-un moment cheie: declanșarea procedurilor de numire a procurorilor-șefi la principalele parchete.

În acest moment este în dezbatere publică teza de doctorat a ministrului, în detrimentul procedurilor de selecție pentru conducerea parchetelor din țară. Contextul politic și temporal este esențial: numirile pe care Marinescu le gestionează sunt percepute ca o etapă critică pentru menținerea independenței justiției, într-o perioadă în care influența politică asupra parchetelor a fost, în trecut, subiect de controverse majore.

Acuzațiile recente se bazează pe investigațiile jurnalistice ale Emiliei Șercan, care arată că anumite pasaje din teza ministrului ar fi fost preluate fără citare corespunzătoare.

Am stat de vorbă cu jurnalistul Mirel Curea despre acest scandal care a explicat cum s-au legat acuzațiile de plagiat de procedurile de numire a procurorilor-șefi, cine are de câștigat și cine riscă să piardă, dar și ce înseamnă toate acestea pentru independența justiției și încrederea publicului în instituții.

Articolul redactat de Emilia Șercan a avut rolul de a aduce în atenția publică posibile nereguli academice săvârșite de Radu Marinescu, dar, conform opiniei lui Mirel Curea, modul în care acestea sunt folosite în prezent au implicații politice.

Curea subliniază că, în paralel, și cercetătoarea Emilia Șercan are la rândul ei probleme de integritate academică: „Teza dânsei de licență a fost plagiată mai mult de jumătate după cărți și lucrări ale Monicăi Macovei și Mircea Toma. La vremea respectivă, nu a rezolvat nimic timp de nouă ani, deși promisese că va face acest lucru.”

Potrivit jurnalistului, există o legătură directă între momentul în care ministrul a devenit țintă mediatică și declanșarea procedurilor de numire a șefilor de parchete. „Fără doar și poate, ministrul Justiției a devenit o țintă mediatică în vederea unor numiri pe placul lui Nicușor Dan la parchete”, afirmă jurnalistul.

Curea explică cine ar avea cel mai mult de pierdut dacă numirile se finalizează: „Cei care vor să reintroducă Serviciul Român de Informații în activitatea de cercetări penale, ceea ce Nicușor Dan nu a ascuns că își dorește în special în cazul evaziunii fiscale.”

El consideră că miza scandalului nu este doar persoana ministrului: „Miza este atât persoana, cât și funcția pe care o ocupă, un profesionist care știe exact pericolul renașterii binomului SRI-DNA.”

În opinia lui Curea, scandalurile de acest tip afectează profund credibilitatea procesului de numire a procurorilor-șefi: „Țintește înlăturarea unui om capabil să garanteze aceste numiri. Asistăm din nou la o tentativă de a pune una dintre cele trei puteri ale statului, puterea judecătorească, sub control politic. Pericolul reapariției poliției politice este imens.”

Referitor la apariția publică a ministrului, Curea apreciază că Marinescu a reacționat corect, evidențiind că cerințele actuale privind tezele de doctorat nu pot fi aplicate retroactiv: „Nu poți judeca după criteriile legale de astăzi o teză redactată acum 20 de ani. Aceasta ar fi retroactivitate, ceea ce este inadmisibil.”

În plus, menținerea procedurilor de numire fără a anunța demisia este interpretată de jurnalist ca un semnal de forță instituțională: „Ministrul nu se consideră vinovat, iar vinovățiile nu le stabilește Emilia Șercan, ci comisii abilitate care analizează momentul în care a fost redactată lucrarea.”

Mirel Curea atrage atenția asupra consecințelor directe pentru procedura de numire a procurorilor-șefi: „Dacă ministrul Justiției ar ceda presiunii, procedura ar cădea pe mâinile lui Nicușor Dan, care ar reuși să împingă un ministru al Justiției pe placul lui.”

Jurnalistul compară situația actuală cu precedentul istoric al binomului SRI-DNA: „Nicușor Dan nu înțelege că acționează ca Traian Băsescu, inventatorul binomului, omul care a făcut toate nelegiuirile de atunci.” Această analogie subliniază riscul perceput al politizării procesului de numire și posibila influență excesivă a unor factori politici asupra justiției.

Rămâne de văzut care vor fi următorii pași în acest scandal, iar Mirel Curea recunoaște că nimeni nu poate anticipa complet evoluția evenimentelor. În opinia sa, esențial este ca acțiunile să respecte strict cadrul legal: „Nu știu care vor fi următorii pași în acest scandal, dar sper să se acționeze strict legal. Nu pot să îmi doresc nimic altceva în țara asta decât respectarea și aplicarea legilor.”