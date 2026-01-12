Cutremur pe scena politică din România. Simona Ionescu: Miza e decredibilizarea lui Radu Marinescu

Scena publică din România a fost zguduită de acuzații grave aduse la adresa ministrului Justiției, Radu Marinescu. Ancheta jurnalistică publicată de platforma PressOne, semnată de Emilia Șercan, una dintre cele mai cunoscute anchetatoare ale integrității academice din România, susține că mai mult de jumătate din teza de doctorat a ministrului în Drept ar fi fost copiată din alte lucrări fără citare adecvată.

Analiza arată că 140 din cele 247 de pagini conțin texte preluate fără marcaje sau referințe corecte, unele fragmente întinzându‑se pe până la 25 de pagini consecutive.

Acuzațiile apar într‑un moment extrem de sensibil: abia lansată, procedura de selecție pentru conducerea marilor parchete (DNA, DIICOT și Parchetul General) se află în desfășurare. O astfel de criză de credibilitate la vârful Ministerului Justiției riscă afecteze puternic buna desfășurare a procesului de numire și să influențeze partidele politice.

Dar acest șir de de evenimente care ține România pe loc este doar o întâmplare sau un plan politic foarte bine pus la punct?

Pentru a înțelege dacă momentul declanșării acestui scandal este unul întâmplător sau parte a unei dinamici mai vechi din interiorul sistemului judiciar, am discutat cu Simona Ionescu, jurnalist cu o experiență de peste trei decenii în domeniul Justiției și observator constant al relației dintre politic, parchete și societatea civilă.

Întrebată dacă există o legătură directă între declanșarea procedurii de numire a șefilor de parchete și momentul în care Radu Marinescu devine ținta unor acuzații intens mediatizate, Simona Ionescu plasează evenimentele într-o istorie mai largă a Justiției românești: „Nu este prima dată când se întâmplă astfel de atacuri mediatice atunci când au loc schimbări în organigramele din Justiție sau când sunt vizați magistrați care nu au răspuns pozitiv liniilor directoare venite din zona politicului. Aceste lucruri s-au petrecut constant în ultimele două decenii, iar arhivele de presă stau mărturie.”

În această cheie, ea consideră că ministrul Justiției se află, în prezent, într-o poziție vulnerabilă nu atât prin profilul său public, cât prin funcția pe care o ocupă: „Cred că în acest moment ministrul Radu Marinescu, un avocat care nu a activat ca un politician reprezentativ, este o țintă.”

O altă întrebare esențială este legată de miza reală a scandalului. Cine ar avea de pierdut dacă Radu Marinescu ar duce la capăt procedura de numire a conducerii parchetelor?

„Cei care au pierdut puterea din perioada Binomului Kovesi–Coldea. Inclusiv anumite ONG-uri despre care mult timp am crezut că apără libertatea și democrația, dar care m-au convins de contrariul prin acțiunile și rapoartele lor, din care lipseau constant investigațiile incomode”, punctează jurnalista.

De asemenea, ea susține că, spre deosebire de alte figuri publice din zona Justiției, Radu Marinescu ar fi evitat deliberat conflictele și scandalurile care au marcat perioadele anterioare: „Marinescu s-a ținut departe de scandalurile regizate pentru acapararea Justiției, nu pentru o mai bună funcționare a ei.”

În acest context, jurnalista amintește și un episod reapărut recent în spațiul public, inclusiv pe site-ul G4Media, referitor la publicarea unor stenograme vechi ce arată discuții între reprezentanți ai ONG-ului Freedom House și un procuror DNA. Potrivit interpretării sale, aceste documente ar indica tentative de coordonare mediatică împotriva unor magistrați, precum Lia Savonea, prin intermediul unor jurnaliști care primeau informații confidențiale și indicații de abordare editorială.

Privind sincronizarea evenimentelor, Simona Ionescu consideră că scandalul depășește cu mult persoana ministrului. „Categoric, miza este decredibilizarea lui Radu Marinescu și schimbarea sa. Funcția de ministru al Justiției este cea care contează, pentru că ea presupune numirile la Parchetul General, DNA și DIICOT.”

În acest sens, ea evocă o declarație recentă a ministrului, care a atras atenția mediului politic și instituțional: „Pentru numirile la parchete nu există negociere în coaliție.”

Această poziționare, spune ea, ar fi contribuit la creșterea tensiunilor din jurul ministerului.

Întrebată în ce măsură astfel de scandaluri afectează independența Justiției și credibilitatea procesului de numire a procurorilor-șefi, Simona Ionescu nu minimalizează impactul: „Afectează. Cei care construiesc astfel de scenarii se bazează pe două lucruri: necunoașterea Dreptului de către o mare parte a societății și frustrările celor care au pierdut procese și care ajung să creadă că Justiția este acaparată politic.”

În opinia sa, aceste percepții sunt ușor de alimentat într-un climat public deja polarizat.

Referitor la reacția ministrului Justiției, Simona Ionescu evită calificativele morale:

„Nu pot spune nici că a reacționat bine, nici că a reacționat rău, dar era necesar să reacționeze.”

Faptul că Radu Marinescu nu și-a anunțat demisia și nu a suspendat procedurile de numire a fost interpretat diferit în spațiul public. „Ar fi fost aberant să-și anunțe demisia doar pentru că există suspiciuni sau pentru ce s-a promovat în reportajul Recorder.”

În final, Simona Ionescu anticipează o continuare instituțională, nu una spectaculoasă. „Cred că ministrul Justiției, CSM și președintele Nicușor Dan își vor face treaba mai departe, așa cum o impune legea.”