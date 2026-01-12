Persoanele cu dizabilități se opun noilor taxe propuse de Guvern: „Nu poți să fii om și să iei o asemenea decizie!”

Introducerea unei contribuții anuale pentru persoanele cu dizabilități a declanșat reacții dure în spațiul public, după ce premierul Ilie Bolojan a susținut că toți cetățenii ar trebui să participe, chiar și simbolic, la bugetul de stat. Propunerea, formulată la finalul anului 2025, vizează o taxă de 20–30 de euro pe an și vine în contextul modificării legislației care elimina scutirea automată de impozite pentru persoanele cu handicap. Pentru Nicolae, un tânăr de 29 de ani imobilizat în scaun cu rotile, măsura reprezintă o lovitură directă la adresa unei categorii deja vulnerabile.

Modificarea adusă articolului 469 din Legea nr. 239/2025 a schimbat fundamental regimul fiscal aplicat persoanelor cu dizabilități. Dacă anterior scutirile de impozit erau garantate prin lege, noul cadru permite consiliilor locale să decidă dacă acordă sau nu reduceri ori facilități fiscale.

În practică, acest lucru înseamnă că protecția nu mai este uniformă la nivel național, iar persoanele cu handicap ajung să depindă de deciziile administrațiilor locale, uneori diferite de la o localitate la alta.

Nicolae, originar din comuna Polovragi, județul Gorj, diagnosticat din naștere cu tetrapareză spastică, spune că se simte umilit de noua abordare a statului. El susține că rolul unui premier ar trebui să fie acela de a crea politici reale de integrare, nu de a pune presiune financiară pe persoane care trăiesc exclusiv din pensii sau indemnizații. În opinia lui, discursul premierului este rece și lipsit de empatie, iar ideea unei contribuții obligatorii ignoră complet realitatea de zi cu zi a persoanelor cu dizabilități.

„Este adevărat că toți frații mei de suferință și-ar dori să poată plăti impozite și taxe, dar eu cred că datoria domnului Bolojan ca premier este aceea de a face politici pentru integrarea persoanelor cu dizabilități în societate. Bolojan este un robot. Nu poți să fii om și să iei o asemenea decizie împotriva celui mai afectat segment din societate din România. Spun robot în sensul în care este foarte rece, se vede și în declarațiile pe care le oferă. Din punctul meu de vedere, domnul Bolojan ne consideră o povară”, consideră tânărul, potrivit Libertatea.

Tânărul afirmă că plata unor taxe suplimentare nu este realistă pentru majoritatea persoanelor cu handicap, ale căror venituri abia acoperă nevoile de bază. El atrage atenția că o astfel de taxare ar putea duce, în caz de neplată, la popriri pe pensii sau indemnizații, situație pe care o consideră o încălcare a articolului 50 din Constituție, care garantează protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități. Din acest motiv, prin asociația „Dizabili în slujba comunității”, Nicolae ia în calcul sesizarea Avocatului Poporului.

Guvernul argumentează că taxa ar fi justificată de beneficiile oferite de autorități locale, însă Nicolae subliniază că multe instituții publice încă nu sunt complet accesibile. Deși recunoaște existența unor progrese punctuale, precum transport public adaptat sau servicii speciale în județul Gorj, el spune că accesul real la piața muncii rămâne limitat în multe zone ale țării. În plus, tânărul amintește că persoanele cu dizabilități contribuie deja indirect la bugetul de stat, prin taxele plătite de angajatorii care nu respectă cota legală de încadrare a acestora.

În final, Nicolae critică nu doar actuala guvernare, ci și discursurile anterioare ale unor lideri politici, inclusiv ale lui Nicușor Dan, care au minimalizat sprijinul acordat persoanelor cu dizabilități. El avertizează că astfel de mesaje riscă să învrăjbească societatea și să transforme o categorie vulnerabilă într-un țap ispășitor, într-un moment pe care îl consideră „extrem de critic” pentru drepturile persoanelor cu handicap din România.

„(Nicușor Dan – n.red.) spunea că pensiile persoanelor cu dizabilități reprezintă pomană socială, referindu-se și la acel stimulent acordat pentru persoanele cu dizabilități. Din momentul în care ai un președinte și un prim-ministru care gândesc așa, ce soartă pot să aibă persoanele cu dizabilități? Cred că am ajuns într-un punct extrem de critic”, a conchis Nicolae.