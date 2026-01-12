Amenzi pentru neafișarea numărului pe casă. Decizie de ultimă oră în România

Într-o Românie în care administrațiile locale caută soluții concrete pentru probleme de ordine, securitate și acces la servicii de urgență, un obicei birocratic — afișarea vizibilă a numărului locuinței — a devenit un subiect de interes administrativ în Cluj.

Autoritățile clujene au decis să aplice amenzi semnificative pentru proprietarii care nu au afișat clar numărul casei, după ce au constatat că lipsa acestuia generează întârzieri la intervențiile serviciilor de urgență, dificultăți în livrări și o percepție generală de dezordine urbană.

Dacă la prima vedere pare o măsură minoră cu efecte drastice, la nivelul comunității efectele sunt resimțite în planuri multiple: de la siguranța cetățenilor și eficiența serviciilor, până la modul în care statul își exercită autoritatea asupra vieții cotidiene a locuitorilor.

Regula nu e un capriciu administrativ, ci o răspuns tehnic la o problemă cotidiană. Lipsa indicatoarelor cu numere de casă a creat situații în care echipajele de intervenție ale Poliției, Ambulanței sau Pompierilor nu puteau identifica rapid adresele apelurilor de urgență. Mai mult, serviciile de curierat și livrare se confruntă cu întârzieri importante, iar firmele de utilități întâmpină dificultăți la citirea contoarelor sau furnizarea punctuală a serviciilor plătite.

"Am întâlnit foarte multe situaţii în care nefiind afişate numerele de case sau numele străzilor, a trebuit să luăm legătura cu dispeceratul, dispeceratul să ne comunice numele sau numărul de telefon al apelantului şi să-l contactăm telefonic efectiv", a declarat plt. adj. Mircea Șerban, comandant de echipaj ISU pentru Observator.

În această logică, autoritățile locale și-au pus întrebarea: cât de importantă este vizibilitatea adresei pentru funcționarea sigură și previzibilă a orașului? Răspunsul a fost formulat sub forma unor sancțiuni care să mobilizeze cetățenii să respecte un criteriu aparent simplu — dar cu implicații sociale și operaționale profunde.

Primăria din Cluj a stabilit amenzi serioase pentru proprietarii care nu afișează vizibil numărul casnic. Suma nu este doar un avertisment simbolic; este gândită să crească gradul de conformare.

Autoritățile au argumentat că sancțiunea nu este îndreptată împotriva cetățenilor, ci în favoarea siguranței colective: cunoașterea adresei precise poate face diferența între viață și moarte într-un caz de urgență medicală sau de securitate publică.

Prin această abordare, administrația locală aduce în discuție o întrebare esențială pentru orașele moderne: unde se termină libertatea individului și unde începe responsabilitatea față de comunitate?

Reglementările privind afișarea numerelor pe locuințe nu sunt neapărat o noutate legislativă; Codul Funciar și normele de urbanism prevăd, de regulă, existența unei adrese clare pentru toate proprietățile. Problema este, de fapt, implementarea și respectarea acestor norme la nivelul comunității.

În orașele mari, unde străzile au nume și locuințele sunt semnalizate de regulă automat, această problemă nu este resimțită la fel de acut. În schimb, orașele de mărime medie sau zonele periurbane pot avea segmente locative în care indicatoarele lipsesc, sunt deteriorate sau pur și simplu greu de identificat din cauza vegetației ori a unei infrastructuri slabe de semnalizare.

Aplicarea coerentă a numerelor poartă avantajul unei organizări urbane mai bune și reduce ambiguitatea: cetățenii, vizitatorii sau serviciile publice știu exact unde se află o adresă, fără să piardă timp prețios.

Reacțiile publicului au fost mixte. Mulți locuitori spun că măsura este justificată, având în vedere riscurile asociate unei adrese neidentificate corect — în special în situații de urgență. Pentru aceste persoane, afișarea numerelor pe casă este un cost minor, dar cu beneficii potențial majore.

Pe de altă parte, există și voci critice, care o văd ca pe o încărcare birocratică inutilă sau o pretindere excesivă a administrației locale asupra vieții private. Această critică este mai frecventă în rândul persoanelor care consideră că lipsa unui număr de casă nu le afectează viața direct și că responsabilitatea statului este să rezolve priorități mai mari.

Un efect observat deja în Cluj este îmbunătățirea timpului de răspuns al serviciilor de urgență. Conform declarațiilor oficiale, echipajele care anterior pierdeau minute prețioase în tentativa de a localiza o adresă ajung acum mai repede la destinație, ceea ce, în anumite cazuri, poate face diferența între viață și moarte.

Mai mult, o rețea de proprietăți bine semnalizate contribuie la percepția ordinii publice. Străzile în care casele au numere vizibile arată mai bine îngrijite și mai ușor de navigat, ceea ce poate avea efecte indirecte asupra turismului local sau asupra atractivității pentru investiții.

Măsuri similare există și în Timişoara sau Braşov, însă nu s-au aplicat amenzi până în acest moment. La Oradea, în schimb, în ultimii patru ani, au fost date aproape 3.000 de amenzi pentru lipsa numărului de pe casă sau apartament.