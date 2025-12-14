Șefii parchetelor, ținta USR și #rezist. Explicațiile avocatului Adrian Toni Neacșu

Atacul lansat de USR și #rezist la șefii Justiției are, potrivit avocatului Adrian Toni Neacșu, o singură miză: preluarea controlului asupra PICCJ, DNA și DIICOT. Magistrați de renume au avertizat în ultimele zile că se încearcă o întoarcere la „spectacolul cătușei” și la presiunile mediatice asupra actului de justiție.

Avocatul Adrian Toni Neacșu explică, într-un comentariu postat pe pagina sa de Facebook, că deja s-a intrat într-o cursă contracronometru, având în vedere că în luna ianuarie ministrul Justiției, Radu Marinescu, ar trebui să declanșeze procedura de numire a șefilor PICCJ, DNA și DIICOT: „Or, având în vedere că ministrul Justiției este numit de PSD, este limpede că acesta nu va face jocurile USR și ale președintelui Nicușor Dan, și deci nu va pune la șefia marilor parchete procurori subordonați grupărilor USR-#rezist”.

Tocmai din acest motiv, scrie avocatul, a apărut revendicarea taberelor #rezist de modificare rapidă a Legilor Justiției. Modificarea ar elimina rolul ministrului Justiției în numirea șefilor marilor parchete, în favoarea exclusivă a președintelui țării. Potrivit lui Neacșu, șefii de parchete astfel numiți ar putea relua „catușiada” și spectacolele televizate, avertizează magistrați de renume.

„Oamenii-cheie în justiție sunt președintele și vicepreședintele Înaltei Curți, ai DNA, DIICOT. Aici sunt cheile în justiție. Cel care a spus asta a și pus mâna pe aceste chei ale justiției (se numeau pe atunci Stanciu, Ionuț Matei, Kovesi s.a.) și le-a folosit pentru a construi teroarea prin justiția de tip SRI-DNA. Toți șefii din justiție erau ‘parteneri de nădejde’. Memoria noastră colectivă e foarte scurtă și suferim de un sindrom Stockholm în masă, cu cât suntem mai abuzați, cu atât începe să ne placă.

În zilele noastre cheile justiției nu mai sunt la discreția președintelui. Comisia Europeană ne-a obligat să depolitizăm numirile la șefia parchetelor și a ICCJ, ceea ce am făcut prin Legile justiției din 2022, care au constituit atât jalon în PNRR cât și argument pentru ridicarea MCV.

Numirea procurorilor la vârful parchetelor depinde acum mai degrabă de ministrul Justiției, președintele Nicușor Dan neputând numi pe cine dorește, ci exclusiv propunerea făcută de Radu Marinescu, ministrul PSD al justiției. Implicat mai este și Consiliul Superior al Magistraturii, iar procedura de selecție este publică și transparentă.

Mandatele actualilor procurori șefi ai DNA, DIICOT și al procurorului general PICCJ expiră în martie 2026 (în aprilie la DIICOT), iar deja în luna ianuarie ministrul Justiției trebuie, potrivit legii, să declanșeze procedurile pentru noile numiri”