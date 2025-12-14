Revoltă în magistratură. „Eroina” Moroșanu, plicurile galbene și umbra generalului SRI Dumbravă

Narațiunea romanțată a „luptei pentru dreptate”, promovată intens de mașinăria de propagandă #rezist și USR în ultimele zile, începe să se fisureze la contactul cu realitatea din instanțe, scrie luju.ro. În centrul atenției se află judecătoarea Raluca Moroșanu de la Curtea de Apel București, transformată peste noapte într-un simbol al rezistenței după intervenția sa în sprijinul judecătorului Ionel Beșu.

Totuși, în spatele perdelei de fum a „curajului”, avocați cu state vechi în sistem descriu o realitate mult mai nuanțată, unde „eroismul” se împletește cu vechile obiceiuri ale Binomului Coldea-Kovesi.

În timp ce publicul larg urmărește o imagine atent construită mediatic, în sălile “pașilor pierduți” avocații privesc situația cu un amuzament amar. Surse juridice sugerează că portretul de „luptătoare independentă” al judecătoarei Moroșanu este contrazis de trecutul său. Vocea străzii juridice o plasează pe aceasta în sfera de influență a generalului SRI Dumitru Dumbravă, considerat arhitectul „câmpului tactic” în justiție. Așa cum a spus și Mircea Badea.

Discuțiile ironice dintre apărători merg până acolo încât se întreabă retoric dacă nu cumva „plicurile galbene” cu instrucțiuni mai circulă și astăzi, chiar și după dispariția fizică a generalului. Această perspectivă aruncă o umbră grea asupra integrității demersului actual, sugerând că nu asistăm la o curățire a sistemului, ci la o reactivare a vechilor pârghii de putere.

Suspiciunile privind o operațiune de restaurare a vechiului „Sistem” au explodat în momentul publicării listei de susținere pentru magistrații Beșu și Moroșanu. Prezența semnăturilor unor figuri emblematice ale perioadei abuzurilor, precum Laura Codruța Kovesi, Ionuț Matei sau Lucian Onea, a trădat, pentru mulți, adevăratul scop al mișcării.

Ceea ce trebuia să fie un manifest pentru independență pare să se fi transformat într-un vehicul pentru reabilitarea celor care, în trecut, au patronat dosare fabricate și șantaje la adresa a mii de magistrați.

Mai mult, implicarea agresivă a USR, care a confiscat politic acest demers pentru a cere capul șefilor din Justiție (ICCJ, DNA, PICCJ), a transformat o problemă profesională într-o platformă electorală.

Planul de politizare a întâmpinat însă o rezistență neașteptată chiar din interior. Magistrați onesti, care au semnat inițial din solidaritate de breaslă, se dezic acum public de interpretările politice.

Judecătoarea Lavinia Cîrciumaru, de la Tribunalul București, a denunțat tentativa de a extinde artificial scandalul: „Se încearcă deturnarea intenției noastre... Sunt de 11 ani judecător la Tribunalul București și niciodată nu au existat probleme similare la tribunal cu cele relatate în reportaj. Nu este corect să se arunce cu astfel de acuzații nefondate”.

La rândul său, procurorul Cosmin Halalău (DNA), citat de luju.ro, a tras o linie roșie între solidaritatea profesională și jocurile USR: „Este o problemă politizată. (...) Am semnat un demers prin care mă solidarizez cu cei 2 judecători... Atât. Nu pot comenta ceva ce este susținut de un partid politic”.

Astfel, ceea ce trebuia să fie o revoluție a integrității riscă să se transforme într-un eșec răsunător, pe măsură ce magistrații realizează că sunt folosiți ca muniție de tun într-un război politic, coordonat de umbrele trecutului.