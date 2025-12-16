SUA, peste 200 de miliarde de dolari din tarife vamale. Curtea Supremă analizează legalitatea taxelor

Statele Unite au încasat peste 200 de miliarde de dolari din tarife vamale în 2025, ca efect al noilor taxe introduse de președintele Donald Trump, potrivit anunțului făcut luni de agențiaU.S. Customs and Border Protection (CBP).

Anunţul privind încasările din tarifele vamale vine în contextul în care Curtea Supremă analizează legalitatea noilor taxe impuse de președintele Donald Trump. Decizia instanței ar putea avea un impact semnificativ asupra viitorului aplicării acestor tarife.

Suma de peste 200 de miliarde de dolari se referă exclusiv la noile tarife introduse în actualul mandat al președintelui și nu include taxele vamale din primul său mandat. Tarifele mai vechi nu fac obiectul contestărilor juridice, spre deosebire de cele noi.

La începutul anului, președintele Donald Trump a impus unilateral tarife „reciproce” asupra importurilor din majoritatea țărilor lumii și tarife pentru fentanil asupra produselor din Canada, China și Mexic. U.S. Customs and Border Protection a colectat între 20 ianuarie și 15 decembrie 2025 peste 200 de miliarde de dolari, în baza a mai mult de 40 de ordine executive.

Agenția a precizat că această sumă reflectă eforturile sale în promovarea unui comerț sigur și corect și în consolidarea securității economice și naționale. În noiembrie, veniturile au scăzut ușor la 30,75 miliarde de dolari, comparativ cu 31,15 miliarde în octombrie, din cauza încetinirii transporturilor și a reducerilor aplicate unor tarife.

Comisarul CBP, Rodney Scott, a declarat că aplicarea legii produce rezultate și că agenția protejează economia americană și industriile locale prin controale riguroase și acțiuni rapide împotriva încălcării legislației comerciale.

Soarta noilor tarife depinde de decizia Curții Supreme, după ce Curtea de Apel pentru Circuitul Federal a stabilit că președintele nu avea autoritatea de a impune tarife fără consimțământul Congresului. La sfârșitul lunii noiembrie, retailerul Costco a dat în judecată administrația Trump pentru rambursarea tarifelor plătite și suspendarea colectării acestora.