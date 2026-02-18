Medicii legiști care i-au văzut trupul lui Jeffrey Epstein susțin că nu a fost vorba despre sinucidere

Mark Epstein afirmă că este convins că fratele său, Jeffrey Epstein, nu s-a sinucis în închisoare, ci a fost ucis, și acuză autoritățile americane că ar fi ascuns adevărul. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului francez BFMTV, dar și ulterior, pentru presa americană.

Mark Epstein a relatat că, în ziua în care a fost anunțat decesul, s-a deplasat pentru a identifica trupul neînsuflețit, fiind însoțit de doi medici legiști. Potrivit acestuia, concluziile preliminare ridicau semne de întrebare.

„Au ieșit după autopsie și au spus că nu pot concluziona că a fost o sinucidere, deoarece semăna prea mult cu o crimă. Pe certificatul de deces original, la rubrica «cauza de decesului», scria investigații suplimentare sunt în curs de desfășurare”, a spus Mark Epstein.

El a reiterat pentru sursa citată că medicii nu au putut stabili inițial cu certitudine că ar fi fost vorba despre o sinucidere. În același timp, FBI a transmis într-un comunicat publicat în iulie 2025 că „Jeffrey Epstein s-a sinucis în celula sa din Metropolitan Correctional Center din New York pe 10 august 2019”.

Mark Epstein susține însă că formularea inițială de pe certificatul de deces indica faptul că ancheta era încă în desfășurare și că lucrurile nu erau clare.

Fratele lui Epstein spune că este convins că moartea acestuia nu a fost un act voluntar.

„În timpul alegerilor din 2016 dintre Hillary şi Trump, Jeffrey a spus, şi citez: dacă aş spune ce ştiu despre cei doi candidaţi, alegerile ar trebui anulate. Acuz Departamentul de Justiție că a ascuns uciderea lui Jeffrey”, a declarat el, tot la BFMTV.

Ulterior, într-o intervenție pentru NBC, pe 19 iulie 2025, după publicarea concluziilor FBI, acesta a revenit asupra suspiciunilor sale. „Mă tem că fratele meu a fost ucis”, a afirmat el, adăugând: „Sunt din ce în ce mai convins că a fost asasinat şi toţi cei care examinează faptele ajung la aceeaşi concluzie, nu-i aşa?” .

În replică, FBI a precizat că analiza imaginilor de supraveghere din zona Unității speciale de detenție (SHU) ar susține varianta sinuciderii. Potrivit anchetatorilor, „Concluzia că Epstein s-a sinucis este susţinută de imaginile de supraveghere video din zona comună a Unităţii speciale de detenţie (SHU) unde Epstein era deţinut în momentul decesului”, iar „orice persoană care intra sau încerca să intre la etajul unde se afla celula lui Epstein din zona comună a SHU ar fi fost filmată”.

Instituția a mai transmis că nimeni nu ar fi pătruns în zona respectivă „din momentul în care Epstein a fost închis în celula sa, în jurul orei 22:40, pe 9 august 2019, până în jurul orei 6:30 a doua zi dimineaţa”.

Cazul rămâne unul învăluit în controverse. Medicul legist angajat de familie, Michael Baden, declara la 30 octombrie 2019, în emisiunea „Fox & Friends”, că bărbatul prezenta leziuni considerate atipice pentru o spânzurare suicidară, inclusiv o fractură a vertebrelor cervicale, pe care le-a descris drept „extrem de neobişnuite în cazurile de spânzurare suicidară şi mult mai frecvente în cazurile de strangulare omucidă”.

În iunie 2023, un raport al inspectorului general al Departamentului Justiţiei a indicat mai multe deficiențe în sistemul penitenciar federal din Manhattan, care ar fi contribuit la deces. „Din motive care rămân neclare”, comenta New York Times, „personalul penitenciarului i-a permis lui Epstein să acumuleze pături, cearşafuri, lenjerie de pat şi haine suplimentare, chiar dacă acesta încercase deja să se spânzure”.

Totodată, acesta fusese lăsat fără coleg de celulă în ajunul descoperirii trupului său. Cu toate acestea, raportul menționează că niciun deținut nu a oferit informații „care să sugereze că cineva l-ar fi ajutat pe Epstein să se sinucidă sau care să conţină informaţii credibile care să sugereze că ar fi alta decât sinuciderea cauza decesului său”.

În timp ce autoritățile americane mențin concluzia oficială a sinuciderii, familia continuă să susțină că moartea lui Jeffrey Epstein ridică întrebări la care nu s-a răspuns pe deplin.