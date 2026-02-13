Medicul care a asistat la autopsia lui Jeffrey Epstein cere redeschiderea anchetei privind decesul

Moartea lui Jeffrey Epstein revine în atenția publică după ce un medic care a asistat la autopsia sa susține că împrejurările decesului ar trebui reexaminate. Specialistul afirmă că anumite constatări medico-legale ridică întrebări care, în opinia sa, justifică o analiză suplimentară a probelor, informează Mirror.

Epstein a fost găsit fără viață în august 2019, în celula sa dintr-un centru de detenție din New York City, în timp ce aștepta procesul pentru acuzații grave de trafic sexual cu minori. Biroul de Medicină Legală din New York a concluzionat la acea vreme că este vorba despre o sinucidere, verdict care a stârnit însă controverse și numeroase alte teorii.

Medicul prezent la autopsie susține că anumite leziuni constatate ar putea necesita o interpretare mai amplă și o verificare independentă. Potrivit acestuia, natura fracturilor identificate în zona gâtului ar trebui analizată comparativ cu alte cazuri similare pentru a elimina orice dubiu.

Medicul legist american Michael Baden a declarat că are rezerve față de concluzia oficială a Biroului Medical al Legistului Șef din New York, potrivit căreia Jeffrey Epstein s-ar fi sinucis în august 2019, în timp ce aștepta procesul pentru acuzații de trafic sexual.

Mai trebuie menționat faptul că dr. Baden a fost prezent la autopsie, însă nu a coordonat examinarea propriu-zisă. El a participat în calitate de observator, reprezentând familia lui Epstein.

Într-un interviu acordat publicației The Telegraph, specialistul a explicat că, la momentul efectuării autopsiei, atât el, cât și medicul legist oficial au fost de acord că datele disponibile nu sunt suficiente pentru a stabili cu certitudine cauza și modul decesului. Potrivit lui Baden, concluziile necesitau informații suplimentare pentru a elimina orice dubiu.

După moartea finanțatorului, Departamentul de Justiție al SUA a făcut publice milioane de documente din dosarul anchetei, fapt care a alimentat noi suspiciuni și teorii privind circumstanțele decesului.

Printre materialele desecretizate s-au numărat și imagini de supraveghere din noaptea morții sale. În înregistrări apare o pauză de aproximativ un minut, absență care a generat speculații că acel interval ar fi putut permite accesul unei alte persoane în zona de detenție.

Într-un alt material video surprins în noaptea morții lui Jeffrey Epstein, apare o siluetă în portocaliu (Video) deplasându-se spre ușa celulei sale. Imaginile au alimentat speculațiile potrivit cărora figura ar putea aparține presupusului său ucigaș, îmbrăcat în uniforma portocalie specifică deținuților.

Medicul legist Dr. Michael Baden continuă să susțină că moartea infractorului sexual necesită investigații suplimentare. O variantă parțial cenzurată a raportului de autopsie a fost făcută publică în decembrie, în contextul primei serii de documente desecretizate de către United States Department of Justice, cunoscute sub denumirea de „Dosarele Epstein”.

În acel document, rubrica privind „modul de deces” figura drept „în așteptare”, iar căsuțele pentru sinucidere și omucidere fiind lăsate necompletate.

Dr. Baden a declarat că propriile concluzii rezultate în urma autopsiei efectuate pe 11 august 2019 au fost „neconcludente”. El afirmă că, la cinci zile după emiterea certificatului de deces, care menționa necesitatea unor verificări suplimentare, această evaluare a fost modificată de către Dr. Barbara Sampson, medicul legist-șef al orașului New York City la acel moment.

Potrivit lui Baden, Dr. Barbara Sampson nu ar fi fost prezentă la autopsie. Ulterior, aceasta a stabilit că decesul s-a produs prin spânzurare și a clasificat cazul drept sinucidere. În replică la afirmațiile colegului său, ea a respins public ipoteza strangulării și a declarat că își menține fără rezerve concluziile oficiale.