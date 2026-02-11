Fratele lui Jeffrey Epstein lansează o teorie a conspirației despre Trump și moartea pedofilului

Fratele pedofilului Jeffrey Epstein, Mark a lansat o teorie a conspirației din care rezultă că Donald Trump ar fi avut legătură cu moartea fratelui său, care nu ar fi fost sinucidere, informează thelondoneconomic.com.

Mark Epstein a transmis online, pe 22 februarie 2023, un pont către Centrul Național de Operațiuni pentru Amenințări al FBI, susținând că moartea fratelui său, Jeffrey Epstein, în celula de închisoare din New York, nu a fost o sinucidere.

Conform relatărilor The Independent, Mark Epstein a confirmat informația într-o convorbire telefonică purtată sâmbătă. El a mai precizat că, de la transmiterea pontului, nici FBI-ul, nici alte autorități nu l-au contactat pentru a investiga sau urmări afirmațiile sale și a refuzat să ofere detalii suplimentare. Documentul trimis de Mark includea datele sale personale și adresa IP, informații care au fost ulterior redactate în fișierele publicate.

Fratele lui Jeffrey Epstein, Mark Epstein, continuă să susțină că moartea lui Jeffrey nu a fost un act de sinucidere, ci o crimă planificată. În declarațiile recente, Mark a afirmat că are motive să creadă că fratele său a fost ucis pentru că se pregătea să dezvăluie nume importante.

El a mers chiar mai departe, sugerând că președintele Trump ar fi implicat: „Cred că ceea ce președintele a autorizat este crimă”, a spus Mark, adăugând că legătura sa cu Jeffrey Epstein este „evidentă” și invitând autoritățile să-l contacteze pentru informații suplimentare.

În interviurile date anul trecut, el susținea că Jeffrey Epstein ar fi deținut informații compromițătoare despre persoane influente, inclusiv în contextul alegerilor din 2016, și că dezvăluirea acestora ar fi putut avea un impact semnificativ asupra rezultatelor electorale.

În acest context, Casa Albă a reacționat printr-un comunicat al Departamentului de Justiție, precizând că publicarea celor peste 3 milioane de pagini legate de Epstein ar putea conține afirmații exagerate sau nefondate, inclusiv acuzații la adresa lui Trump.

Anterior, Mark Epstein a declarat pentru NewsNation că dovezile legate de autopsie, ce urmează să fie publicate în februarie, vor demonstra că moartea fratelui său a fost rezultatul unei intervenții externe.

„Jeffrey a fost ucis, iar în februarie vor apărea mai multe dovezi ale autopsiei care vor dovedi acest lucru”, a spus Mark, citând un raport care susține că va fi publicat în câteva săptămâni.

Mark Epstein, fratele lui Jeffrey, care a identificat corpul acestuia și l-a angajat ulterior pe medic legist din New York, Dr. Michael Baden, pentru a analiza autopsia, susține că moartea fratelui său nu a fost un act de sinucidere. Potrivit lui Mark, rănile observate pe corp „nu corespundeau cu modul în care corpul său a fost găsit spânzurat”.

El a declarat că alarma de incendiu, care gestionează atât ușile, cât și camerele de supraveghere video, nu funcționa în ziua în care Jeffrey Epstein a murit.

„La momentul respectiv, erau 73 de persoane la etaj, înainte de moartea lui Jeff, și doar 72 după. Cine lipsea?”, a întrebat retoric Mark Epstein.

Mark a mai susținut că singura înregistrare video disponibilă surprindea doar o porțiune de ușă, nu celula lui Epstein, ceea ce înseamnă că „nu există nicio claritate asupra cine ar fi putut intra sau ieși. Și de ce ar fi fost ignorată prezența altcuiva la acel etaj?”