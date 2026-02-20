Scandalurile în care a fost implicat Prințul Andrew au pus la încercare răbdarea familiei regale timp de decenii

Considerat ani la rând drept copilul preferat al regretatei Regine Elisabeta a II-a, Prințul Andrew a beneficiat de o poziție privilegiată în interiorul familiei regale britanice. Cariera sa militară, participarea la războiul din Falklands și rolul ulterior de reprezentant comercial al Regatului Unit păreau să contureze profilul unui prinț activ și influent. Totuși, în paralel cu îndatoririle oficiale, o serie de episoade controversate au început să-i erodeze treptat reputația.

De-a lungul a peste 40 de ani, comportamentul său a generat titluri jenante, suspiciuni privind folosirea poziției pentru câștig personal, procese civile și, în cele din urmă, pierderea titlurilor și a statutului regal. Parcursul său, privit retrospectiv, pare o succesiune de crize care au pus la încercare răbdarea familiei regale și credibilitatea instituției monarhice.

În 1984, un incident aparent minor a atras primele critici serioase. În timpul unei vizite la Los Angeles, Andrew a fost acuzat că ar fi stropit jurnaliști cu vopsea. Episodul a fost privit de unii ca o glumă neinspirată, dar pentru alții a confirmat o atitudine lipsită de prudență față de presă.

În anii ’90, stilul său de viață și cercul de relații au început să fie analizate mai atent. Deși activitatea sa militară în Falklands i-a consolidat imaginea de ofițer curajos, aparițiile mondene și apropierea de personaje controversate au alimentat speculații privind modul în care își gestiona poziția privilegiată.

În anii care au urmat, criticile nu s-au limitat doar la episoadele de comportament impulsiv. Odată cu implicarea sa în activități oficiale și reprezentarea intereselor economice britanice în străinătate, au apărut întrebări legate de apropierea sa de oameni de afaceri controversați și de lideri politici din regimuri autoritare. Deși rolul său era acela de a deschide uși pentru companiile britanice, presa a început să sugereze că granița dintre diplomație și relații personale devenea uneori neclară.

Pe fondul acestui context, stilul său de viață a fost analizat tot mai atent. Utilizarea avioanelor private, vacanțele în cercuri exclusiviste și contactele din mediul financiar internațional au alimentat percepția că prințul beneficia de privilegiile poziției sale într-un mod care depășea așteptările publicului. Chiar dacă nu existau atunci acuzații penale, se contura deja imaginea unui membru al familiei regale dispus să-și asume riscuri de imagine într-un mod care îi îngrijora pe consilierii de la Palat.

În 2007, vânzarea proprietății sale, Sunninghill Park, la un preț considerabil peste valoarea estimată pe piață, a ridicat semne de întrebare. Tranzacția a fost analizată intens, iar presa a speculat că poziția sa ar fi putut influența condițiile vânzării.

În 2010, au apărut acuzații potrivit cărora accesul la prinț ar fi fost oferit în schimbul unor sume consistente de bani, vehiculându-se cifra de 500.000 de lire. În paralel, mandatul său de trimis comercial al Regatului Unit a fost marcat de critici privind utilizarea avioanelor private și întâlnirile cu lideri autoritari sau oameni de afaceri controversați. Momentul care avea să schimbe definitiv percepția publică a fost însă asocierea sa cu finanțatorul american Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale.

Pe fondul acestor controverse financiare, mandatul său de reprezentant comercial al Regatului Unit a început să fie privit cu tot mai mult scepticism. Deși rolul său oficial era acela de a facilita contracte și investiții pentru companiile britanice, criticii au susținut că apropierea sa de anumite cercuri de afaceri ridica întrebări privind limitele dintre diplomație, influență și relații personale. Întâlnirile cu lideri politici controversați și oameni de afaceri cu reputație problematică au devenit subiect constant în presa britanică.

În același timp, utilizarea frecventă a avioanelor private pentru deplasări oficiale sau semioficiale a fost percepută ca excesivă, alimentând percepția unui stil de viață incompatibil cu apelurile la austeritate din perioada post-criză financiară. Imaginea unui prinț care reprezenta interesele comerciale ale țării începea să fie umbrită de ideea că ar putea beneficia personal de pe urma rețelei sale de contacte.

Presiunea a crescut semnificativ în 2010, când au apărut fotografii realizate la New York în care Andrew era surprins alături de Jeffrey Epstein, la scurt timp după ce acesta fusese condamnat pentru infracțiuni sexuale. Vizita a fost justificată ca o greșeală de judecată, însă reacția publică a fost una dură. În ciuda afirmațiilor ulterioare potrivit cărora relația ar fi fost întreruptă în decembrie 2010, documente și mesaje publicate ulterior aveau să arate că legătura dintre cei doi a continuat cel puțin până în februarie 2011.

Pe măsură ce criticile s-au intensificat, a devenit evident că asocierea cu Epstein devenise o povară politică și reputațională pentru Palatul Buckingham. În 2011, Andrew a demisionat din funcția de trimis comercial, într-o mișcare menită să limiteze impactul asupra instituției. Retragerea sa nu a închis însă capitolul, ci a marcat începutul unei perioade în care fiecare nouă dezvăluire avea să fie analizată prin prisma acestei relații controversate.

În aprilie 2015, documente depuse în instanță în Florida au adus în prim-plan acuzații potrivit cărora Andrew ar fi întreținut relații sexuale cu Virginia Giuffre când aceasta avea 17 ani. Atât el, cât și Palatul Buckingham au negat ferm aceste afirmații.

Publicarea dosarelor legate de Epstein și, ulterior, memoriile postume ale lui Giuffre au readus constant în atenție relația dintre Andrew și finanțatorul care s-a sinucis în 2019. În cartea sa, Giuffre susține că prințul considera că este „un drept din naștere” să întrețină relații sexuale cu ea. Andrew a recunoscut că aceasta ar putea fi o victimă a abuzurilor lui Epstein, dar a respins constant acuzațiile care îl vizau direct.

La 16 noiembrie 2019, Andrew a acordat un interviu pentru BBC Newsnight, considerat ulterior dezastruos. A negat că ar fi avut relații sexuale cu Virginia Giuffre și a susținut că, la una dintre datele invocate, se afla la Pizza Express în Woking cu fiica sa, Prințesa Beatrice.

Tot în cadrul interviului, a afirmat că nu putea transpira din cauza unei „supradoză de adrenalină în războiul din Insulele Falkland”. Declarațiile au fost intens ironizate și criticate, iar reacția publică a fost una extrem de negativă. La patru zile după difuzare, Andrew a anunțat că Regina i-a permis să se retragă din îndatoririle publice pentru „viitorul previzibil”. A recunoscut că asocierea sa cu Epstein devenise o „distragere majoră” și a spus că „empatizează” cu victimele.

În același an, Virginia Giuffre a intentat un proces civil la New York, susținând că a fost traficată de Epstein pentru a avea relații sexuale cu Andrew de trei ori. Prințul a negat „fără echivoc” acuzațiile.

În ianuarie 2022, după ce un judecător american a permis continuarea procesului, Regina Elisabeta a II-a i-a retras titlurile militare și patronajele regale. Andrew a încetat să mai folosească titulatura HRH, iar responsabilitățile sale au fost redistribuite altor membri ai familiei regale. În martie 2022, a ajuns la o înțelegere extrajudiciară de milioane de lire cu Virginia Giuffre, evitând procesul. A fost de acord să plătească despăgubiri și o donație către o organizație caritabilă „iîn sprijinul drepturilor victimelor”. Suma, estimată la până la 12 milioane de lire, a generat întrebări privind sursa finanțării.

În decembrie 2024, s-a aflat că un apropiat al său fusese interzis în Regatul Unit din motive de securitate națională, fiind suspectat că ar fi lucrat pentru Departamentul de Lucru al Frontului Unit al Partidului Comunist Chinez. Andrew a declarat că a „a încetat orice contact” și că „nu s-a discutat niciodată nimic de natură sensibilă”.

În ianuarie 2025, publicarea unor mesaje a arătat că a menținut legătura cu Epstein până în februarie 2011, deși afirmase anterior că întrerupsese contactul în decembrie 2010. Într-un e-mail scria: „Păstrăm legătura și ne vom juca din nou în curând”.

În decembrie 2025 au apărut noi fotografii din arhiva Epstein, inclusiv una în care Andrew apărea alături de Bill Gates la un summit despre malarie din 2018. Nu a fost clar de ce imaginea făcea parte din arhiva finanțatorului.

La 30 octombrie 2025, Palatul Buckingham a anunțat că Regele Charles III îl deposedează de titlurile rămase și îl evacuează din reședința regală de lângă Castelul Windsor. Andrew a declarat că „au ajuns la concluzia că acuzațiile continue la adresa mea distrag atenția de la munca Majestății Sale și a familiei regale” și că „Neg cu tărie acuzațiile aduse împotriva mea”.

De atunci, este cunoscut drept Andrew Mountbatten Windsor, fără titulatura de prinț. Fosta sa soție, Sarah Ferguson, nu mai este cunoscută drept Ducesă de York, iar fiicele lor nu au fost afectate de decizie.