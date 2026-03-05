Prințesa Eugenie caută refugiu la Harry și Meghan, după ce a fost exclusă de la evenimente din cauza scandalului Epstein

Prințesa Eugenie se află într-o situație dificilă pe fondul criticilor și al controverselor care afectează familia sa, în special după reapariția în spațiul public a unor informații legate de cazul Jeffrey Epstein, potrivit Daily Express.

Potrivit autorului, Prințesele Beatrice și Eugenie se confruntă în prezent cu o perioadă tensionată, în timp ce părinții lor, Prințul Andrew și Sarah Ferguson, au ales să rămână departe de atenția publică. Articolul afirmă că

„Prințesele Beatrice și Eugenie sunt în prezent criticate mai mult decât Luftwaffe din cel de-al Doilea Război Mondial, însă părinții lor - adevărați prieteni apropiați ai josnicului Jeffrey Epstein - se ascund în «adăposturile lor antiaeriene»”.

În același context, Riches susține că cele două surori au fost recent excluse de la Royal Ascot de către membri seniori ai familiei regale, care se tem că prezența lor ar putea genera titluri negative în presă.

Pe fondul acestei situații, articolul menționează că Prințul Harry și Meghan Markle i-ar fi oferit Prințesei Eugenie posibilitatea de a se muta în Statele Unite și chiar de a colabora cu fundația lor, Archewell.

Potrivit autorului, o astfel de mutare ar putea avea avantaje pentru cuplul Sussex:

„Ar fi o lovitură puternică pentru Harry și Meghan, deoarece îi întărește pe aliații lor regali, prezentându-i în același timp ca oameni care promovează pacea și simpatia.”

Totuși, articolul sugerează că o apropiere prea mare de Harry și Meghan ar putea fi privită cu suspiciune de către Regele Charles și Prințul William.

Biograful regal Omid Scobie este citat în articol cu o afirmație despre relația dintre cei doi veri. În cartea sa despre ducii de Sussex, acesta a scris: „Dintre toți nepoții Reginei, Harry și Eugenie au una dintre cele mai naturale legături.”

Această relație apropiată este cunoscută de mai mult timp în interiorul familiei regale și a fost menționată frecvent în presa britanică.

Articolul amintește și de o vizită din 2009 în Statele Unite, când Prințesele Beatrice și Eugenie au călătorit împreună cu mama lor, Sarah Ferguson, pentru a lua prânzul cu Jeffrey Epstein.

Potrivit textului, această întâlnire a avut loc după ce Epstein își ispășise pedeapsa pentru o infracțiune legată de exploatarea sexuală a unei minore.

În același timp, autorul sugerează că apariția numelor celor două prințese în documente recente legate de cazul Epstein ar putea amplifica presiunea mediatică asupra lor.

Articolul citează și un apropiat al Prințesei Eugenie, care spune că aceasta încearcă să își protejeze familia în contextul actual:

„Eugenie este în criză, tot ce vrea să facă acum este să-și protejeze copiii de această situație oribilă.”

Aceasta sursă adaugă că prințesa analizează mai multe opțiuni în această perioadă:

„Acest lucru o pune să-și analizeze opțiunile și nu este un secret că este încă foarte apropiată de Harry și Meghan, care încearcă să o convingă să colaboreze cu ei de mult timp.”

Potrivit articolului, apropierea de Harry și Meghan a fost până acum evitată de Eugenie pentru a nu-și periclita poziția în familia regală.