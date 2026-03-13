Meghan Markle și Regele Chales s-ar putea împăca. Totul a fost bine pus la punct

Regele Charles al III-lea s-ar putea apropia de Meghan Markle, după ce aceasta a decis să își încheie colaborarea cu Netflix pentru brandul său „As Ever”, a declarat fostul majordom regal Grant Harrold. potrivit Express.co.uk.

Duchesa de Sussex și platforma de streaming Netflix au anunțat săptămâna aceasta că parteneriatul lor s-a încheiat, iar Meghan va continua să dezvolte brandul independent.

„Pasiunea lui Meghan pentru a transforma momentele cotidiene în experiențe simple și frumoase a inspirat crearea brandului As Ever.

Fostul majordom consideră că momentul ales pentru anunț nu este întâmplător și că are legătura cu vizita lui Meghan Markle și a prințului Harry în Marea Britanie și cu ziua în care au plecat din Familia Regală. „Se întâmplă chiar în săptămâna aniversării plecării lor din funcțiile regale. Cred că va fi un timp de reflecție pentru cuplu”, a declarat Harrold.

El a adăugat că, dacă Meghan va lansa produsele în Marea Britanie, regele ar putea folosi ocazia pentru a arăta sprijin printr-un gest discret: „Dacă Meghan trimite câteva exemplare pentru testare, Regele ar putea să le promoveze în timpul vizitelor lui Harry – un semn subtil de apropiere și reconciliere.”

Harrold a mai declarat că decizia lui Meghan de a se desprinde de Netflix urmează modelul succesului ei anterior, inclusiv blogul The Tig, și sugerează că Duchesa de Sussex dorește să își consolideze independența profesională și financiară.

Fostul majordom consideră că Meghan Markle și prințul Harry încearcă să se împace cu Regele Charles și că încearcă să-i atragă atenția.