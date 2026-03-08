Regele Charles se gândește să abdice și să îi lase tronul Prințului William

La Palatul Buckingham au apărut tot mai multe discuții despre o posibilă schimbare la conducerea monarhiei britanice. Din cauza problemelor de sănătate și al tensiunilor provocate de fratele său, Regele Charles ar lua în calcul varianta de a se retrage și de a-i lăsa tronul fiului său cel mare, Prințul William, potrivit RadarOnline.

Situația s-a complicat după ce scandalurile în care este implicat Andrew Windsor au luat o întorsătură legală gravă. În același timp, au apărut speculații că anchetele privind afacerile controversate ale fostului prinț ar putea scoate la iveală informații vechi pe care atât regele Charles, cât și fosta regină Elisabeta a II-a au încercat să le protejeze.

În acest context, o eventuală abdicare ar putea fi o soluție prin care regele Charles să protejeze imaginea coroanei și să îi lase tronul prințului William, considerat mai popular și neimplicat în aceste controverse.

Astfel, ar putea face un pas în spate și ar preda responsabilitățile fiului său cel mare. „Regele Charles se va retrage. Va abdica, iar ei vor folosi scuza sănătății sale, care s-a deteriorat deoarece situația cu prințul Andrew a fost foarte stresantă pentru el. Charles știa mai multe decât a lăsat să se înțeleagă, iar întreaga familie a mușamalizat acest lucru. Toți sunt complici”, a afirmat o sursă din interiorul familiei regale, citată de RadarOnline.

Andrew Windsor a fost arestat pe 19 februarie, după ce desecretizarea cazului Epstein de către Departamentul de Justiție al SUA a scos la iveală o serie de e-mailuri compromițătoare.

Documentele arată că fostul Duce de York ar fi transmis informații guvernamentale extrem de confidențiale lui Epstein, în perioada în care ocupa funcția de trimis comercial al Regatului Unit, în anii 2010 și 2011.

În cazul în care William ar deveni rege, monarhia ar putea evita o parte dintre efectele acestor dezvăluiri, dacă vor apărea informații care l-ar putea afecta și pe Charles. „Situația se înrăutățește pe zi ce trece. Toată lumea știe că Prințul William a fost nemilos în ceea ce privește înlăturarea unchiului său. Nu va face nimic pentru a-l proteja pe Andrew”, a explicat sursa menționată anterior.

Cât timp a trăit, Regina Elisabeta l-a tratat pe fostul prinț Andrew cu multă indulgență, fiind considerat copilul ei preferat. De-a lungul timpului, a trecut cu vederea o parte din comportamentele sale controversate și nu au existat consecințe pentru acesta.

„Regina l-a considerat pur și simplu un playboy obraznic, dar întreaga mașinărie regală a fost complice în acoperirea lui pentru a-și proteja propria imagine. Prințul William vrea să repare monarhia. Are o structură morală mai bună și este interesat de păstrarea tradiției”, a spus sursa menționată anterior.