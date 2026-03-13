O nouă imagine cu Andrew și Lord Mandelson alături de Jeffrey Epstein, publicată de DOJ

O fotografie în care apar Andrew Mountbatten-Windsor, Peter Mandelson și finanțatorul american Jeffrey Epstein a fost identificată într-un set de documente publicate de Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ), potrivit BBC.

Imaginea ar reprezenta prima apariție cunoscută în care cei trei se află împreună în același cadru, însă documentele nu oferă informații despre data sau locul exact în care a fost realizată fotografia.

Potrivit relatărilor apărute în presa britanică, imaginea ar fi fost realizată pe insula Martha’s Vineyard din Statele Unite. În fotografie, Andrew Mountbatten-Windsor și fostul ambasador britanic în SUA, Lord Peter Mandelson, apar îmbrăcați în halate albe de baie, în timp ce Jeffrey Epstein poartă o cămașă închisă la culoare și pantaloni albi.

Cei trei sunt așezați la o masă de lemn pe o terasă, iar în fața lor se află mai multe căni decorate cu steagul Statelor Unite.

Documentele în care apare fotografia au fost făcute publice de Departamentul de Justiție (DOJ) al SUA în cadrul unor dosare legate de Jeffrey Epstein, finanțator condamnat pentru infracțiuni sexuale, care a murit în 2019.

Autoritățile nu au indicat că simpla apariție într-un astfel de document ar reprezenta o dovadă a unei fapte ilegale. În materialele publicate se precizează că nu există o sugestie potrivit căreia prezența persoanelor în aceste documente ar implica automat o faptă penală.

Andrew Mountbatten-Windsor și Lord Mandelson au fost, însă, arestați separat sub suspiciunea de abuz în funcție publică în legătură cu relațiile lor cu Epstein. Ambii au fost ulterior eliberați, iar investigațiile continuă.

Andrew Mountbatten-Windsor a respins în mod repetat acuzațiile legate de Epstein. La rândul său, Lord Mandelson a susținut că nu consideră că ar fi comis o infracțiune.

În trecut, Mandelson a declarat că a acceptat explicațiile oferite de Epstein și de avocatul acestuia și că a aflat adevărul despre situația finanțatorului abia după moartea acestuia, în 2019.

Relațiile celor doi cu Jeffrey Epstein au avut consecințe asupra pozițiilor lor publice. Andrew Mountbatten-Windsor a fost lipsit de titlurile regale, iar Lord Mandelson a fost demis din funcția de ambasador al Regatului Unit în Statele Unite.

Andrew Mountbatten-Windsor a fost acuzat anterior că ar fi avut relații sexuale cu Virginia Giuffre când aceasta era adolescentă. Procesul civil intentat de Giuffre s-a încheiat printr-o înțelegere, fără recunoașterea vinovăției. El a respins ferm aceste acuzații.

Într-un alt set de documente americane publicate anterior în acest an au apărut și fotografii în care Mountbatten-Windsor este surprins aplecat peste o femeie întinsă pe sol. În două dintre imagini acesta pare să atingă persoana respectivă pe abdomen, iar într-o altă fotografie privește direct către cameră. Femeia din imagini nu a fost identificată, iar aceasta apare complet îmbrăcată.

Mountbatten-Windsor a negat constant orice implicare într-o faptă ilegală.

În februarie, Mountbatten-Windsor a fost arestat în Norfolk sub suspiciunea de abuz în funcție publică. Poliția Thames Valley a precizat că analizează o plângere referitoare la presupusa transmitere de materiale confidențiale către Epstein. În trecut, el a ocupat funcția de trimis special al Regatului Unit pentru comerț între 2001 și 2011.

În cazul lui Lord Mandelson, autoritățile britanice investighează acuzații potrivit cărora, în perioada în care era ministru, ar fi transmis lui Epstein informații guvernamentale sensibile pentru piață.

De asemenea, în documentele făcute publice de Departamentul de Justiție apar și fotografii în care Mandelson este surprins stând în lenjerie intimă.

Potrivit informațiilor citate de BBC, poziția lui Mandelson rămâne că „nu a acționat în niciun mod criminal” și că acțiunile sale nu au fost motivate de câștiguri financiare.