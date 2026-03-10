Imaginea prințesei Eugenie, distrusă de legăturile cu Epstein. A fost nevoită să renunțe la o funcție importantă

Eugenie, fiica cea mică a Prințului Andrew, a încetat să mai fie patroană a organizației Anti-Slavery International, care luptă împotriva sclaviei moderne, pe fondul noilor dezvăluiri legate de cazul Epstein, relatează hellomagazine.com.

După șapte ani în fruntea ONG-ului, Prințesa Eugenie de York a decis să înceteze colaborarea cu organizația Anti-Slavery International, care luptă împotriva sclaviei moderne. ONG-ul a anunțat oficial că relația „a ajuns la final” și i-a mulțumit femeii pentru sprijinul acordat.

„Îi mulțumim călduros Prințesei pentru sprijinul acordat Anti-Slavery International. Sperăm că își va continua activitatea pentru a pune capăt definitiv sclaviei și a stabili libertatea pentru toți”, se arată în comunicatul organizației.

Ulterior, toate referințele cu privire la Eugenie au fost eliminate de pe site-ul ONG-ului.

Retragerea Prințesei Eugenie survine la scurt timp după ce Departamentul de Justiție al SUA a publicat milioane de documente noi legate de rețeaua lui Jeffrey Epstein, miliardarul acuzat de abuz și trafic de persoane.

Documentele au relevat conexiunile dintre Epstein și fostul Prinț Andrew, fosta sa soție Sarah Ferguson și fiicele lor, Beatrice și Eugenie. Andrew Lownie, autorul cărții „Entitled: The Rise and Fall of the House of York”, a declarat: „Aceasta este o cauză complet nepotrivită pentru Eugenie.”

Fotografii și schimburi de e-mailuri publicate îl arată pe Prințul Andrew implicat în diverse situații controversate, inclusiv în imagini în care apare aplecat deasupra unei tinere întinse pe podea.

Pe lângă retragerea din Anti-Slavery International, organizația caritabilă The Anti-Slavery Collective, fondată de Prințesa Eugenie în 2017 împreună cu o prietenă, este în prezent supusă verificărilor din partea Comisiei pentru Caritate, autoritatea guvernamentală responsabilă cu supravegherea ONG-urilor.

Investigația se concentrează pe proporția bugetului alocată salariilor, care a depășit semnificativ cheltuielile pentru programe. Conform raportului, organizația a cheltuit 191.537 de lire sterline (aproximativ 221.000 de euro) pe salarii, dublul sumei investite în programe caritabile.

Sarah Ferguson a întreținut corespondență intensă cu Jeffrey Epstein, solicitând frecvent sprijin financiar. Printre mesajele sale se numără: „Sunt la dispoziția dumneavoastră, căsătoriți-vă cu mine” și „Vă mulțumesc că sunteți fratele la care am visat dintotdeauna”.

Fosta ducesă i-a dus pe copii, inclusiv pe Eugenie și Beatrice, la casa miliardarului, însă, potrivit lui Andrew Lownie, acestea erau adulte la momentul respectiv. „Nu erau fetițe de cinci ani când au fost duse să-l vadă pe Epstein. Erau adulte. Sunt portretizate ca victime inocente prinse în mijlocul unui scandal, dar acest lucru este fals; sunt profund implicate”, a explicat Lownie.

De la arestarea lui Andrew pe 19 februarie, suspectat de abateri în îndeplinirea atribuțiilor oficiale, Eugenie și Beatrice nu au făcut declarații publice. Familia regală s-a distanțat de cele două prințese, care recent au aflat că nu au fost invitate la Royal Ascot, celebra cursă de cai unde familia se reunește anual.

Deși nu sunt membre active ale familiei regale, până acum participaseră la majoritatea evenimentelor, inclusiv la sărbătorile de Crăciun la Sandringham din decembrie anul trecut, eveniment la care părinții lor nu au fost prezenți. În prezent, nu există planuri de retragere a titlurilor lor de prințese.