Prințesa Kate a renunțat complet la alcool. Care este motivul acestei decizii radicale

Prințul William și Prințesa Kate au avut o zi inedită joi, 12 martie 2026, pe celebrul traseu Bermondsey Beer Mile din Londra, unde au participat la fabricarea berii artizanale și la servirea acesteia, potrivit express.co.uk.

Prințesa Kate, în vârstă de 44 de ani, a declarat că a redus consumul de alcool după ce, la începutul anului 2024, a fost diagnosticată cu o formă de cancer. „De la diagnostic, nu mai consum prea mult alcool. Este ceva la care trebuie să fiu mult mai atentă acum”, a spus ea.

După șase luni de chimioterapie, soția prințului William este acum în remisie și a reluat treptat programul obișnuit de angajamente regale.

Cuplul regal a fost întâmpinat la Faber Beerhall, unde au avut ocazia să guste bere și cidru. Prințesa a preferat să lase degustarea soțului său, William, care a încercat mai multe sortimente, inclusiv produse care folosesc mierea în loc de zahăr în procesul de fermentare. Kate, pasionată de apicultură și deținând stupi la reședința sa din Norfolk, Anmer Hall, a testat și ea mierea, scufundând un bețișor în borcan.

Mai târziu, la Southwark Brewing Company, William și Kate au adăugat hamei în cazan și au amestecat ingredientele în timpul procesului de fabricație. Prințul a glumit privind mirosul puternic: „Se simte ca hrana pentru cai, dar se schimbă până ajunge în pahar”. Proprietarul berăriei, Peter Jackson, le-a propus chiar să revină pentru o zi de muncă la bar.

Vizita a inclus și o oprire surpriză la Borough Market, unde cuplul regal a ajutat la servirea preparatelor dulci și a cafelei vizitatorilor. Londonezii și turiștii prezenți au fost surprinși și încântați, mulți oprindu-se pentru a face fotografii și selfie-uri cu Prințul și Prințesa de Wales. Acesta este al doilea eveniment din 2026 la care participă soția prințului Wiiliam.