Moment ciudat, surprins la Westminster Abbey. Ce i-a spus regele Charles reginei Camilla

Regele Charles al III-lea și regina Camilla au fost la slujba dedicată Zilei Commonwealth-ului, desfășurată luni la Westminster Abbey, la Londra, potrivit Daily Express.

Evenimentul anual a reunit mai mulți membri ai familiei regale, însă sosirea suveranului a fost întâmpinată și de proteste în apropierea lăcașului de cult, unde manifestanți au scandat sloganuri legate de controversele recente asociate lui Andrew Mountbatten-Windsor.

În ciuda situației din exteriorul catedralei, ceremonia a continuat conform programului, iar membrii familiei regale au fost văzuți salutându-se și discutând înainte de începerea slujbei.

Potrivit relatărilor din presa britanică, mai mulți protestatari s-au adunat în apropierea Westminster Abbey în momentul în care membrii familiei regale au sosit pentru ceremonia dedicată Commonwealth-ului. Aceștia au scandat mesaje legate de scandalurile recente în care este implicat Andrew Mountbatten-Windsor.

Articolul original menționează că familia regală nu a reacționat public la proteste. Totuși, ceremonia a continuat fără incidente în interiorul bisericii.

După intrarea în Westminster Abbey, regele Charles i-a salutat pe membrii familiei regale prezenți, printre care fiul său, prințul William, nora sa, prințesa Catherine, precum și sora sa, prințesa Anne.

Un moment surprins de camerele de filmat chiar înainte de începerea slujbei a atras atenția presei. Potrivit publicației The Mirror, un expert în citirea buzelor a analizat imaginile filmate în interiorul Westminster Abbey.

Jeremy Freeman, specialist în citirea buzelor, a declarat că regele Charles i-ar fi adresat reginei Camilla o scurtă indicație chiar înainte de debutul ceremoniei.

Conform analizei sale, suveranul ar fi spus: „Repede, aici.”

Momentul ar fi avut loc la scurt timp după ce membrii familiei regale au terminat saluturile protocolare și s-au pregătit pentru începerea slujbei. Presa britanică a relatat că observația ar putea indica graba specifică organizării unui eveniment oficial, în contextul apropierii momentului în care ceremonia urma să înceapă.

Slujba dedicată Commonwealth-ului este un eveniment anual important pentru monarhia britanică. Ceremonia reunește reprezentanți ai organizației Commonwealth, ai societății civile și ai instituțiilor britanice.

Evenimentul din acest an nu a fost transmis în direct de BBC, spre deosebire de edițiile anterioare.

Înaintea ceremoniei, regele Charles a transmis și un mesaj dedicat Commonwealth-ului, în care a vorbit despre provocările globale actuale și despre rolul organizației în cooperarea dintre state.

În mesajul său, suveranul a declarat:

„Ne reunim în această Zi a Commonwealth-ului într-un moment de mari provocări și de mari posibilități. În întreaga lume, comunitățile și națiunile se confruntă cu presiuni tot mai mari generate de conflicte, schimbări climatice și transformări rapide.”

El a adăugat că astfel de perioade dificile pot evidenția solidaritatea dintre statele membre: „Totuși, adesea în astfel de momente de încercare spiritul durabil al Commonwealth-ului este cel mai clar revelat.”

La slujba desfășurată la Westminster Abbey au participat mai mulți membri ai familiei regale britanice, inclusiv prințul William și prințesa Catherine, care au fost văzuți discutând cu ceilalți invitați înainte de începerea ceremoniei.

Evenimentul face parte din calendarul anual al monarhiei britanice și marchează legăturile dintre cele 56 de state membre ale Commonwealth-ului.

Ceremonia de la Londra a avut loc în contextul unei perioade cu numeroase subiecte de interes legate de familia regală britanică, însă slujba dedicată Commonwealth-ului a fost organizată conform tradiției stabilite în ultimii ani.