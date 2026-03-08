Mesajul Regelui Charles pentru Commonwealth după zvonurile că dorește să abdice

Regele Charles al III-lea va transmite un mesaj în care va sublinia rolul și relevanța Commonwealth-ului într-o perioadă caracterizată de provocări globale, inclusiv schimbări climatice și transformări sociale rapide, potrivit BBC.

Mesajul urmează să fie prezentat cu ocazia serviciului anual dedicat Commonwealth-ului, organizat la Westminster Abbey, eveniment care reunește în mod tradițional membri ai familiei regale, lideri politici și religioși, precum și reprezentanți ai statelor membre.

Potrivit mesajului pregătit pentru această ocazie, monarhul britanic va evidenția reziliența comunității internaționale formate din statele Commonwealth-ului și modul în care aceasta reacționează în fața unor perioade dificile.

În mesajul său, Regele Charles, cunoscut pentru implicarea sa de lungă durată în probleme legate de protecția mediului, va face referire la presiunile generate de schimbările climatice și de transformările rapide ale societății contemporane.

Monarhul va sublinia că Commonwealth-ul poate juca un rol important în abordarea acestor provocări globale.

„Commonwealth-ul este o forță pentru bine – bazată pe comunitate, dedicată unui tip de sustenabilitate restaurativă care aduce beneficii pe termen lung, îmbogățită de cultură, fermă în grija pentru planeta noastră și unită prin prietenie și prin serviciul față de oamenii săi”, se arată în mesajul pregătit pentru ceremonie.

Referirea la schimbările climatice vine într-un context internațional în care politicile privind mediul sunt dezbătute intens. În Statele Unite, administrația președintelui Donald Trump a anulat luna trecută o decizie care stătea la baza unor eforturi federale de limitare a emisiilor de gaze cu efect de seră.

În același timp, au apărut informații potrivit cărora Regele Charles ar putea efectua o vizită de stat în Statele Unite în luna următoare, însă până în prezent nu a fost confirmat oficial niciun astfel de plan.

Ceremonia anuală dedicată Commonwealth-ului, organizată la Westminster Abbey, este un eveniment tradițional care are loc din 1972 și aduce împreună reprezentanți ai diferitelor religii și culturi din statele membre.

Serviciul include momente muzicale, rugăciuni, lecturi și elemente artistice care reflectă diversitatea culturală a Commonwealth-ului. La ediția din acest an vor participa dansatori de la Royal Ballet School, precum și artiștii Indigo Marshall și Tarju Le'Sano. De asemenea, va fi prezentată o nouă compoziție semnată de compozitorul Rekesh Chauhan.

Secretarul general al Commonwealth-ului, Shirley Ayorkor Botchwey, va susține un discurs în cadrul ceremoniei.

Spre deosebire de anii precedenți, evenimentul nu va fi transmis în direct de BBC. Decizia a fost luată din cauza unor „dificultăți de finanțare”, potrivit informațiilor disponibile.

În paralel cu aceste evenimente, liderii Commonwealth-ului analizează și unele chestiuni legate de succesiunea la tronul britanic. Una dintre acestea vizează menținerea lui Andrew Mountbatten-Windsor în linia de succesiune, după ce acesta a fost arestat luna trecută sub suspiciunea de abatere în exercitarea unei funcții publice și după apariția unor noi informații legate de documente asociate cazului Jeffrey Epstein.

Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, s-a alăturat apelurilor venite din Australia și Noua Zeelandă privind eliminarea acestuia din linia de succesiune.

În prezent, Andrew Mountbatten-Windsor ocupă poziția a opta în ordinea succesiunii la tron. O eventuală modificare ar necesita adoptarea unei legislații în Regatul Unit și aprobarea celor 14 state din Commonwealth în care Regele Charles este șef de stat.

Mountbatten-Windsor a respins acuzațiile legate de asocierea sa cu Jeffrey Epstein și a declarat că nu a comis nicio faptă ilegală.