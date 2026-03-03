Fenomenul El Niño revine în 2026. Climatologii anunță secete și inundații

Climatologii anticipează revenirea fenomenului El Niño în a doua jumătate a anului 2026, după încheierea actualului ciclu La Niña, potrivit Euronews. Această schimbare ar putea amplifica riscul apariției unor temperaturi globale record și a unor evenimente meteorologice extreme, afectând diverse regiuni ale planetei.

Experții NOAA estimează că între lunile februarie și aprilie 2026 clima va fi probabil neutră din punct de vedere ENSO, cu o șansă de aproximativ 60%. Totuși, ei avertizează că modelele predictive pentru această perioadă prezintă incertitudini semnificative, iar prognozele climatice trebuie interpretate cu precauție.

El Niño–Southern Oscillation (ENSO) reprezintă un ciclu climatic care alternează între faza caldă, El Niño, și faza rece, La Niña, influențând circulația atmosferică și oceanică la scară globală. În condiții normale, vânturile alizee împing apele calde din Pacificul estic spre vest. În timpul El Niño, aceste curenți slăbesc sau își schimbă direcția, ceea ce duce la încălzirea anormală a apelor în estul Pacificului.

În contrast, La Niña întărește alizeele și provoacă ascensiunea apelor reci din adâncuri, răcind suprafața oceanului, în special lângă coastele Americii. Fenomenele El Niño apar neregulat, de obicei o dată la 2–7 ani, și durează în medie aproximativ un an, dar pot persista mai mult în anumite situații.

Prezența El Niño modifică tiparele climatice: reduce precipitațiile în regiunile tropicale din Asia, Africa și America de Sud și poate provoca inundații și ploi abundente în sudul Statelor Unite, Peru sau zonele mediteraneene.

Fenomenul favorizează, de asemenea, valuri de căldură intense, explicând de ce anii în care predomină acest ciclu se numără printre cei mai calzi înregistrati. Specialiștii estimează că El Niño poate crește temporar temperatura medie globală cu 0,1–0,2°C, la care se adaugă încălzirea cauzată de activitatea umană, deja cuprinsă între 1,3 și 1,5°C față de perioada preindustrială.

NOAA a introdus recent un nou indice care compară temperaturile din Pacific cu media zonelor tropicale globale, ajustând astfel clasificarea fenomenelor El Niño și La Niña. „Parametrii tradiționali ai normalității au fost depășiți de mult”, explică climatologii, subliniind acumularea continuă de energie termică în sistemul climatic.

Reactivarea El Niño în ultimele luni ale lui 2026 ar putea intensifica instabilitatea climatică la nivel mondial, crescând riscul de secete prelungite, ploi torențiale și canicule istorice, cu efecte semnificative asupra ecosistemelor și populațiilor umane.