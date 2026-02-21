Continuă perchezițiile la fosta locuință a prințului Andrew. Casa se află pe domeniul Windsor

Poliția britanică a continuat vineri perchezițiile la Royal Lodge, fosta reședință a prințului Andrew Mountbatten-Windsor, situată pe domeniul Windsor, în Berkshire. Verificările au loc la o zi după ce fratele regelui Charles al III-lea a fost arestat și ulterior eliberat, potrivit relatărilor din presa britanică.

Între timp, polițiștii din Thames Valley au încheiat perchezițiile la proprietatea de pe domeniul Sandringham, din Norfolk, unde Andrew a fost reținut joi, chiar în ziua în care a împlinit 66 de ani.

Fosta locuință a lui Andrew este verificată pentru a doua zi la rând, în contextul anchetei aflate în desfășurare. În dimineața de vineri, 20 februarie, mai multe vehicule de poliție neinscripționate au fost văzute ajungând la Royal Lodge, în Windsor Great Park, Berkshire.

Ancheta este coordonată de Poliția Thames Valley și vizează suspiciuni legate de presupuse abateri în exercitarea unei funcții publice. Andrew Mountbatten-Windsor a fost reținut joi dimineață, la locuința unde stătea temporar pe domeniul Sandringham al regelui Charles, în Norfolk.

Într-un comunicat emis joi seara, Poliția Thames Valley a anunțat că perchezițiile din Norfolk au fost finalizate, în timp ce cele din Berkshire continuau.

Autoritățile britanice investighează acuzații potrivit cărora Andrew ar fi transmis informații confidențiale lui Jeffrey Epstein, în perioada în care deținea funcția de trimis comercial al Regatului Unit. Fostul Duce de York nu a fost pus sub acuzare și a negat în mod repetat orice ilegalitate în legătură cu Epstein.

După aproximativ 11 ore petrecute în custodie, Andrew a fost fotografiat părăsind secția de poliție din Aylsham, Norfolk, pe bancheta din spate a unui vehicul. Numele persoanei reținute nu a fost făcut public de autorități, conform regulilor naționale, însă regele Charles a confirmat arestarea într-o declarație.

La începutul lunii, Andrew a părăsit Royal Lodge, reședința în care locuia din 2003, după ce i s-a cerut să renunțe la contractul de închiriere, în urma retragerii titlurilor regale în luna octombrie. El a plecat din conacul cu 30 de camere pe 2 februarie.

În ultimele luni acesta a locuit la Wood Farm, pe domeniul Sandringham, în timp ce Marsh Farm — desemnată drept reședința sa permanentă — se află în renovare. Ambele proprietăți fac parte din domeniul Sandringham.

Presa britanică relatează că nici regele Charles al III-lea, nici Palatul Buckingham nu au fost informați înainte de arestarea de joi dimineață. Ministrul britanic de Interne, Shabana Mahmood, ar fi fost informat cu puțin timp înainte ca Andrew să fie luat în custodie.

Poliția Thames Valley a negat că ar fi notificat Ministerul de Interne înaintea arestării. Ulterior, Consiliul Național al Șefilor de Poliție (NPCC) a transmis un comunicat în care a precizat: ”Conform procedurii obişnuite, Consiliul Naţional Şefilor de Poliţie şi-a informat colegii operaţionali de la Ministerul de Interne despre arestare. El a notificat (ministerul) cu 30 de minute înaintea ca Poliţia din Thames Valley să facă arestarea”, potrivit acestui comunicat.