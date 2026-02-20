Andrew, fratele regelui Charles, a fost eliberat din arest. Cum a scăpat, în 2021, să fie judecat în America

Palid și vizibil șocat, fostul prinț Andrew a fost fotografiat de un reporter la ieșirea din sediul secției de poliție Aylsham din Norfolk. Fusese ridicat de polițiști joi dimineața, în jurul orei 8.00 și a fost lăsat să plece acasă după 11 ore de audieri.

Arestarea lui Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mijlociu al regelui Charles, a provocat și o reacție a președintelui Donald Trump care a fost întrebat de presă ce părerea are despre reținerea fostului prinț, suspectat că ar fi furnizat informații secrete infractorului sexual Jeffrey Epstein în perioada în care deținea o poziție oficială în Marea Britanie.

Donald Trump a mai fost întrebat dacă și alte persoane din SUA ar putea fi acuzate de fapte similare. „Într-un fel, sunt expert în acest domeniu, deoarece am fost complet exonerat, așa că pot vorbi despre asta... este un lucru foarte trist”, a spus președintele.

Și în noiembrie 2025, Trump a răspuns la o întrebare pe aceeași temă, după ce secretarul Apărării, John Healey, a anunțat că fostul prinț Andrew va fi deposedat și de ultimul său titlu militar onorific. El a declarat atunci că îi pare „rău pentru familia regală britanică”.

„Este un lucru teribil care s-a întâmplat familiei. Este o situație tragică. Îmi pare rău pentru familie ”, a răspuns unei întrebări președintele american, aflat la bordul avionului Air Force One.

În această seară Poliția nu a făcut niciun comentariu despre ce se va întâmpla mai departe cu ancheta.

În anul 2021, prințul Andrew era judecat în America

Prințului Andrew era prins, în vara lui 2021, într-un proces de abuz sexual în America. Refuza să se deplaseze în fața instanței ca să fie audiat. Avocații lui, însă, jucau dur. Aveau în fața lor un avocat redutabil, care reprezenta interesele unor victime a lui Andrew și Epstein.

Chiar dacă prințul Andrew a renunțat la prerogativele sale regale, după izbucnirea scandalului legat de faptul că îl frecventa pe pedofilul Jeffrey Epstein, avocații susțineau că imunitatea diplomatică ar putea fi invocată și clientul lor să nu se prezinte la procesul din America.

La momentul comiterii faptelor de care e acuzat fiul Reginei Elisabeta II, acesta avea funcția de atașat comercial al Marii Britanii.

Avocatul american de top, Spencer Kuvin, citat de presa americană, a sugerat că echipa juridică a lui Andrew ar putea pretinde că ducele de York - care a fost atașat comercial în 2001, când Virginia Giuffre susține că a violat-o și că a abuzat-o, avea imunitate în America. Kuvin a reprezentat-o pe Virginia Giuffre, dar și alte câteva dintre victimele pedofilului Jeffrey Epstein.

În procesul de abuz s-a invocat imunitatea prințului

Avocații au susținut că Andrew ar putea fi protejat în temeiul Legii privind relațiile diplomatice din 1978 din SUA. Protejat nu pentru că e membru al familiei regale britanice, ci pentru că la acea vreme, prințul Andrew lucra pentru guvernul britanic în America (2001-2011). Imunitatea diplomatică înseamnă practic că unii oficiali guvernamentali străini nu se confruntă cu jurisdicția instanțelor locale și a altor autorități pentru activitățile lor oficiale sau personale.

Avocații prințului i-au cerut să tacă, să nu dea interviuri presei.

„Echipa sa juridică s-a așteptat la acest lucru și s-a pregătit. Avocații l-au sfătuit pe Duce să-si păstreze calmul”, a povestit unui reporter prietenul londonez al prințului. Încearcau să evite ca procesul să fie judecat în SUA din cauza temerilor că jurații ar putea lua partea unei presupuse victime a abuzului sexual în epoca #MeToo.

Prințul a negat orice activitate nepotrivită alături de Epstein și a susținut că nu-și amintește că a întâlnit-o vreodată pe Virginia Giuffre, în ciuda unei fotografii larg difuzate cu aceștia pozând împreună în ipostază clară de apropiere.

Acuzația din procesul american: trei acte sexuale neconsimțite

În cererea legală, avocații au spus că Epstein, Ghislaine Maxwell și prințul au forțat-o pe Virginia Giuffre, care avea 17 ani atunci, să întrețină relații intime cu Andrew împotriva voinței sale. Tânăra a fost traficată la Londra în 2001. Aceștia au pretins că alte două astfel de incidente au avut loc și la conacul lui Epstein din New York și pe insula sa privată din Insulele Virgine SUA, Little Saint James, a scris retetesivedete.ro.

O audiere preliminară, a fost stabilită pentru ziua 13 septembrie 2021, la New York în Manhattan. Prințul Andrew nu s-a prezentat, nici la acea data, nici ulterior.

Cum a scăpat prințul Andrew de procesul din New York

Avocații regali au scotocit și au găsit soluția salvatoare. Se spune, însă, că pe prințul Andrew l-ar fi costat câteva milioane de dolari, bani pe care i-a transferat în contul victimei, iar aceasta a închis procesul.

Virginia Giuffre, care l-a acuzat și pe Epstein de abuz sexual, a semnat un acord de soluționare cu pedofilul care a exploatat-o, în 2009. S-a întâmplat în timp ce pe rolul unei instanțe din Florida ea se afla într-un proces cu Epstein, caz în care prințul Andrew nu era parte. Înțelegerea dintre Virginia și Esptein (care a murit în celula sa, fiind închis în 2019 în așteptarea procesului pentru acuzații de trafic sexual), a rămas confidențială. Documentul a fost găsit de avocații regali și l-au folosit în instanță.

În octombrie 2021, un avocat al prințului i-a spus judecătorului care supraveghea procesul Virginiei Giuffre că el crede că acordul respectiv „ne scutește clientul de orice răspundere”.

Femeia, care a cerut daune, fără sa indice o sumă, nu a spus niciodată ce bani a primit, dar procesul din America s-a stins. La Londra, însă, a fost deschisă acum ancheta în care Andrew e acuzat pentru ce a făcut ca atașat comercial în SUA.