International Sophie, Ducesa de Edinburgh, prima apariție oficială în doliu după moartea Ducesei de Kent







Sophie, Ducesa de Edinburgh, a fost primul membru al Familiei Regale britanice surprins purtând haine negre de doliu, imediat după anunțul morții Katharine, Ducesa de Kent.

Soția vărului regretatei Regine Elisabeta a II-a, Prințul Edward, Duce de Kent, a murit la vârsta de 92 de ani, joi seară, la reședința sa din Palatul Kensington, înconjurată de familie.

Sophie, soția Prințului Edward, a fost fotografiată purtând o rochie neagră lungă. A accesorizat-o cu nasturi în față și o curea subțire în talie. Ducesa a ales bijuterii discrete. A purtat doar o pereche de cercei simpli și un colier delicat.

Considerată de experții regali drept „arma secretă a regelui”, Sophie a fost surprinsă de vestea morții Ducesei de Kent în timpul vizitei sale oficiale în Canada, pe care o efectuează în perioada 4-8 septembrie.

Ea aterizase în Calgary, Alberta, joi seara. A doua zi dimineață, Palatul Buckingham a confirmat decesul Ducesei de Kent. În ciuda acestui moment dificil, Sophie și-a respectat toate angajamentele oficiale programate.

Vineri, 5 septembrie, Ducesa de Edinburgh a participat la evenimentele dedicate celebrării a 50 de ani de la Turneul Masters de la Spruce Meadows, un important complex sportiv multifuncțional situat în apropiere de Calgary.

În cadrul vizitei, Sophie s-a întâlnit cu mici antreprenori, artiști și tineri implicați în proiecte locale. A discutat cu aceștia despre oportunitățile de dezvoltare pentru comunitate.

După aceea, Ducesa a vizitat Centrul pentru Tineret din Calgary, la locația Ogden. A purtat conversații cu voluntari și adolescenți despre programele educaționale și activitățile sociale derulate acolo.

Cu o seară înainte, Sophie fusese prezentă la Internationalists Dinner. Un eveniment caritabil organizat la Fairmont Palliser Hotel. La acea ocazie, a purtat o rochie florală albastră și un sacou alb elegant, înainte ca vestea morții Ducesei de Kent să fie făcută publică.

Palatul Buckingham a confirmat vineri dimineață, printr-un comunicat oficial, trecerea în neființă a Alteței Sale Regale, Ducesa de Kent:

„Cu profundă tristețe, Palatul Buckingham anunță decesul Alteței Sale Regale, Ducesa de Kent. Alteța Sa Regală s-a stins din viață în liniște, joi seară, la Palatul Kensington, înconjurată de familie.”

Comunicatul a mai transmis că Regele Charles al III-lea și Regina Camilla, împreună cu întreaga Familie Regală, se alătură Ducelui de Kent, copiilor și nepoților săi, în perioada de doliu.

Aceștia au subliniat, de asemenea, „devotamentul pe viață al Ducesei de Kent pentru numeroase organizații caritabile, pasiunea ei pentru muzică și empatia față de tineri”.

Imediat după anunț, drapelul Regatului Unit de pe Palatul Buckingham a fost coborât în bernă, ca semn de respect.

Pe gardurile palatului, familia regală a expus o notificare oficială înrămată. Tradiția este respectată la moartea fiecărui membru important al familiei.

Totodată, Palatul a publicat mesajul de condoleanțe și pe site-ul oficial al Familiei Regale. Aceștia consideră că publicul să fie informat în mod transparent.

Un detaliu semnificativ în acest context îl reprezintă regula protocolară strictă. Conform acesteia, membrii Familiei Regale trebuie să călătorească întotdeauna cu cel puțin un set complet de haine negre.

Această tradiție a fost instituită după un moment istoric petrecut în 1952. Regina Elisabeta a II-a se afla în Kenya și a aflat despre moartea tatălui său, Regele George al VI-lea. Neavând haine negre pregătite, a fost nevoită să aștepte ca o ținută adecvată să îi fie adusă pe pistă, înainte de a coborî din avion.

De atunci, protocolul impune ca toți membrii familiei să fie pregătiți pentru apariții publice în doliu. Indiferent de locul în care se află.

Experții regali din Marea Britanie o descriu pe Sophie, Ducesa de Edinburgh, drept „arma secretă a Regelui Charles al III-lea” datorită popularității sale crescânde în rândul publicului și capacității de a consolida imaginea monarhiei.

În ultimii ani, Sophie și-a asumat tot mai multe responsabilități oficiale, fiind prezentă la vizite internaționale, evenimente diplomatice și acțiuni caritabile de mare amploare.

Participarea ei la turneul Masters și întâlnirile cu tinerii din Calgary demonstrează că Familia Regală continuă activitatea oficială chiar și în momente dificile, menținând respectul pentru angajamentele asumate.

Katharine, Ducesa de Kent, a fost o figură discretă. Dar extrem de respectată în cadrul Casei Regale. Cunoscută pentru implicarea în proiecte caritabile, pentru sprijinul acordat educației muzicale și ajutorul oferit copiilor defavorizați, Katharine a fost un simbol al dedicării și modestiei.

Decesul său marchează sfârșitul unei ere pentru ramura familiei reprezentată de Ducele de Kent, văr al regretatei Regine Elisabeta a II-a.