Ducesa de Kent a murit la 92 de ani. Povestea nespusă a tragediei care i-a frânt sufletul

Ducesa de Kent a murit la 92 de ani. Povestea nespusă a tragediei care i-a frânt sufletulDucesa de Kent. Sursa foto: captură video BBC
Ducesa de Kent a Marii Britanii, soția vărului Reginei Elisabeta a II-a, a murit la vârsta de 92 de ani. „Alteţa Sa Regală a decedat în pace aseară la Palatul Kensington, înconjurată de familia sa”, a transmis Palatul Buckingham, printr-un comunicat oficial.  După moartea reginei Elisabeta a II-a, în septembrie 2022, Ducesa Katharine de Kent rămăsese cel mai vârstnic membru al familiei regale britanice.

O aristocrată care a intrat în Casa Regală

Născută Katharine Worsley, provenea dintr-o familie aristocratică de latifundiari din Yorkshire. În 1956, l-a cunoscut pe prințul Edward, Ducele de Kent, în timp ce acesta era staționat cu unitatea sa militară într-o cazarmă din nordul Angliei. Cei doi s-au căsătorit în 1961, la York Minster, într-o ceremonie la care au asistat regina Elisabeta a II-a și prințul Charles. Printre domnișoarele de onoare s-a numărat și prințesa Anne.

Prin această căsătorie, Katharine a devenit parte a familiei regale, iar de-a lungul anilor și-a asumat un program constant de îndatoriri oficiale. Totuși, a știut să-și croiască și un drum personal, uneori surprinzător pentru o figură regală.

Ducesa de Kent

Ducesa de Kent. Sursa foto: Wikipedia

Scene unice la Wimbledon

Numele Ducesei de Kent a fost strâns legat de turneul de tenis de la Wimbledon, unde a fost o prezență constantă timp de decenii. Nu doar înmâna trofeele campionilor, ci era cunoscută și pentru felul în care îi consola pe cei învinși.

În 1993, a rămas în memoria publicului când a îmbrățișat-o pe Jana Novotná, care izbucnise în lacrimi după înfrângerea în fața legendarei Steffi Graf. Cinci ani mai târziu, tot Ducesa i-a înmânat trofeul jucătoarei cehe, când aceasta și-a luat revanșa în finala cu Nathalie Tauziat.

Legătura cu Novotná a rămas profundă: în 2017, când fosta campioană s-a stins la doar 49 de ani, ducesa și-a exprimat public tristețea.

O „doamnă obișnuită”, pasionată de muzică

Dincolo de protocolul regal, Katharine a fost o mare iubitoare de muzică. A sprijinit organizații caritabile în domeniu și chiar a predat muzică într-o școală primară din Hull. Elevii nu știau nimic despre statutul său, iar ea era cunoscută simplu ca „doamna Kent”.

Această modestie a transformat-o într-o figură aparte în monarhia britanică – regală prin titlu, dar apropiată de oameni prin atitudine.

Tragediile prin care a trecut Ducesa de Kent

Ducesa de Kent a trăit și momente dramatice. În 1977, a pierdut un fiu nou-născut, tragedie care a declanșat o perioadă de profundă suferință. După șapte săptămâni de spitalizare, oficialii au pus starea ei pe seama „epuizării nervoase”, dar ulterior Katharine a mărturisit că suferea de „depresie acută”.

Era o epocă în care sănătatea mintală era rareori discutată public, iar deschiderea Ducesei a fost cu atât mai remarcabilă. În 1994, Ducesa de Kent a surprins din nou opinia publică, trecând la catolicism. A devenit astfel primul membru al familiei regale britanice care a făcut acest pas după mai bine de 300 de ani. A descris gestul drept „o decizie personală chibzuită îndelung”.  Katharine și Edward, Ducele de Kent,  astăzi în vârstă de 89 de ani, au avut trei copii: doi fii și o fiică.

