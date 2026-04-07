Fostul prinț Andrew, acuzat de agresiune asupra unui oficial regal. Noi detalii ies la iveală

Prințul Andrew / sursa foto: captură video
Fostul prinț Andrew a fost acuzat că l-ar fi lovit recent pe Sir Tony Johnstone-Burt, Viceamiral și Maestru al Casei Regale, după ce i s-a refuzat permisiunea de a organiza competiția Pitch@Palace, a spus biograful Hardman. Evenimentul, lansat de Andrew în 2014, sprijină antreprenorii și startup-urile tehnologice, dar a fost interzis de conducerea palatului.

Noi dezvăluiri despre fostul prinț Andrew

Conform biografului Robert Hardman, incidentul a fost atât de grav încât Prințul Philip, tatăl lui Andrew, a fost nevoit să scrie o scrisoare oficială de scuze către Sir Tony. Hardman a mai spus că Andrew nu și-a recunoscut comportamentul și ar fi comentat sarcastic: „Am înțeles că ați sunat oameni și ați creat probleme.”

Regina Elisabeta a IIa și Prințul Philip. Sursa foto Arhiva EVZ

Conflictul a fost semnalat și Lordului Chamberlain, Lord Peel, care l-a informat ulterior pe Regele Charles. Sir Tony Johnstone-Burt, responsabil de protocol și ospitalitate în reședințele regale, continuă să își exercite funcția, fiind apreciat pentru profesionalismul său și implicarea în organizarea atât a evenimentelor oficiale, cât și a celor private.

„Credea că este superior”

Cartea lui Hardman, „Elizabeth II: În privat. În public. Povestea din interior”, mai relevă că Andrew a ignorat sfaturile consilierilor regali în mai multe situații, inclusiv înaintea interviului controversat Newsnight din 2019. Lord Peel a declarat: „Ducele credea că este superior tuturor. Încrederea în sine și sentimentul său de dreptate erau exagerate.”

Riscul de fraudă online, mai crescut de Paște. Recomandările Poliției
Riscul de fraudă online, mai crescut de Paște. Recomandările Poliției
Nicușor Dan a explicat de ce nu vine Trump la summit-ul B9
Nicușor Dan a explicat de ce nu vine Trump la summit-ul B9
Prințul Andrew și fosta soție

Prințul Andrew, alături de fosta lui soție, Sarah. Sursa foto: captură video

De-a lungul anilor, Andrew a fost criticat pentru comportamentul său considerat pompos și egoist, în ciuda serviciului său militar apreciat în războiul din Falklands. Incidentul recent se adaugă la seria de controverse care i-au afectat imaginea publică și poziția în cadrul Familiei Regale, potrivit express.co.uk.

N-a ținut cont de nimeni

Hardman a mai spus că fostul prinț Andrew a acționat frecvent împotriva recomandărilor experților regali, ceea ce a generat tensiuni în rândul personalului Palatului și al membrilor familiei. În urma acestor comportamente, Andrew este perceput ca un membru problematic, lipsit de respect pentru regulile și ierarhia instituției regale.

14:20 - Săptămâna Mare: Între Credință și Tradiție
14:19 - Riscul de fraudă online, mai crescut de Paște. Recomandările Poliției
14:14 - Turismul rusesc, în scădere bruscă. Sankt Petersburg atrage tot mai puțini vizitatori
14:09 - Nicușor Dan a explicat de ce nu vine Trump la summit-ul B9
14:03 - Peste 40.000 de ouă, ascunse la Casa Albă. Accentul a fost pus pe identitatea americană
13:52 - Corespondenta EvZ la Chișinău, după arestarea soțului: Am fost plasată în gaşca lui Plahotniuc pentru că am îndrăznit...

Săptămâna Mare: Între Credință și Tradiție
Săptămâna Mare: Între Credință și Tradiție
Un fleac, ne-au ciuruit! 600 de milioane de euro, gata de a fi aruncate pe fereastră
Un fleac, ne-au ciuruit! 600 de milioane de euro, gata de a fi aruncate pe fereastră
Greșeala pe care o fac mulți români în Săptămâna Mare. „Nu totul e să iei Lumina Sfântă”
Greșeala pe care o fac mulți români în Săptămâna Mare. „Nu totul e să iei Lumina Sfântă”

