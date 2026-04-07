Fostul prinț Andrew, acuzat de agresiune asupra unui oficial regal. Noi detalii ies la iveală

Fostul prinț Andrew a fost acuzat că l-ar fi lovit recent pe Sir Tony Johnstone-Burt, Viceamiral și Maestru al Casei Regale, după ce i s-a refuzat permisiunea de a organiza competiția Pitch@Palace, a spus biograful Hardman. Evenimentul, lansat de Andrew în 2014, sprijină antreprenorii și startup-urile tehnologice, dar a fost interzis de conducerea palatului.

Conform biografului Robert Hardman, incidentul a fost atât de grav încât Prințul Philip, tatăl lui Andrew, a fost nevoit să scrie o scrisoare oficială de scuze către Sir Tony. Hardman a mai spus că Andrew nu și-a recunoscut comportamentul și ar fi comentat sarcastic: „Am înțeles că ați sunat oameni și ați creat probleme.”

Conflictul a fost semnalat și Lordului Chamberlain, Lord Peel, care l-a informat ulterior pe Regele Charles. Sir Tony Johnstone-Burt, responsabil de protocol și ospitalitate în reședințele regale, continuă să își exercite funcția, fiind apreciat pentru profesionalismul său și implicarea în organizarea atât a evenimentelor oficiale, cât și a celor private.

Cartea lui Hardman, „Elizabeth II: În privat. În public. Povestea din interior”, mai relevă că Andrew a ignorat sfaturile consilierilor regali în mai multe situații, inclusiv înaintea interviului controversat Newsnight din 2019. Lord Peel a declarat: „Ducele credea că este superior tuturor. Încrederea în sine și sentimentul său de dreptate erau exagerate.”

De-a lungul anilor, Andrew a fost criticat pentru comportamentul său considerat pompos și egoist, în ciuda serviciului său militar apreciat în războiul din Falklands. Incidentul recent se adaugă la seria de controverse care i-au afectat imaginea publică și poziția în cadrul Familiei Regale, potrivit express.co.uk.

Hardman a mai spus că fostul prinț Andrew a acționat frecvent împotriva recomandărilor experților regali, ceea ce a generat tensiuni în rândul personalului Palatului și al membrilor familiei. În urma acestor comportamente, Andrew este perceput ca un membru problematic, lipsit de respect pentru regulile și ierarhia instituției regale.