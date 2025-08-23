Actualitate Invazie de viespi la Palatul Regal. Regina Camilla a lansat un avertisment vizitatorilor







Viespi care sfidează monarhia britanică. O știre a făcut înconjurul planetei, scrie people.com. Poate părea un incident amuzant, dar este un lucru foarte serios. Întâlnirea cu un roi de viespi poate schimba soarta unui concediu.

Vara regală a fost dată peste cap de niște „musafiri” nepoftiți. Regina Camilla a dezvăluit că domeniul Sandringham din Norfolk se confruntă cu o invazie de viespi. O situație „teribilă” care perturbă viața pe proprietatea privată a Regelui Charles III. Nu este chiar un dezastru pe pământ, dar trebuie avută grijă. Declarația regală a fost făcută pe 21 august, la Ebor Festival (York Racecourse), unde regina a inaugurat o nouă clădire.

Potrivit publicațiilor britanice, pe aleile deschise publicului de la Sandringham au fost afișate anunțuri de avertizare privind activitatea crescută a viespilor. Presa notează că sezonul secetos a favorizat înmulțirea insectelor, iar administratorii au apelat la măsuri de gestionare care să nu afecteze ecosistemul domeniului.

Regina Camilla, apicultoare pasionată, a spus totodată că albinele de la reședința ei privată din Wiltshire tind să „roiască mai mult decât de obicei, ceea ce complică suplimentar sezonul apicol. Familia regală are o tradiție în apicultură. Prințesa de Wales (Kate) ține stupi la Anmer Hall, pe domeniul Sandringham.

Relatările despre „invazia” de la Sandringham vin la scurt timp după ce presa din SUA și Marea Britanie a consemnat avertismente oficiale către vizitatori privind nivelul ridicat al activității viespilor. Fox News a notat că monarhul, aflat în tratament după un diagnostic de cancer făcut public la începutul anului, urmărește îndeaproape situația pe proprietate.

Viespile sunt periculoase din câteva motive clare. Înțepături repetate. Spre deosebire de albină, multe viespi pot înțepa de mai multe ori, iar speciile sociale pot ataca în grup dacă își simt cuibul amenințat.

Alergie și anafilaxie. Veninul poate declanșa reacții alergice severe (umflarea feței/gâtului, dificultăți de respirație, amețeală, leșin). Anafilaxia este rară, dar poate fi fatală fără tratament prompt.

Toxicitate la înțepături multiple. Zeci sau sute de înțepături pot produce efecte generale (durere intensă, greață, febră, afectare musculară/renală), chiar și la persoane fără alergii. Infecții secundare. Scărpinarea leziunilor poate introduce bacterii și duce la infecții cutanate. Publicații tabloide au legat problema insectelor de alte griji logistice ale domeniului. Precum o posibilă criză de fazani care ar putea afecta tradiționala partidă de vânătoare din a doua zi de Crăciun. Aceste informații nu au fost confirmate oficial de Palatul Regal.