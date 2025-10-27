International

Marina Statelor Unite investighează două incidente succesive, în Marea Chinei de Sud

Marina Statelor Unite investighează două incidente succesive, în Marea Chinei de SudUS Navy F-18 / sursa foto: captură video
Două aeronave ale Marinei SUA care operau de pe portavionul USS Nimitz — un elicopter MH-60R Sea Hawk și un avion de luptă F/A-18F Super Hornet — s-au prăbușit duminică în Marea Chinei de Sud, în timpul unor „operațiuni de rutină”, a anunțat Flota Pacificului a SUA.

Potrivit autorităților navale, toți cei cinci membri ai echipajelor au fost salvați și se află în stare stabilă, în timp ce o anchetă este în curs pentru a stabili cauzele incidentelor.

Elicopterul Sea Hawk s-a prăbușit în Marea Chinei de Sud

Flota Pacificului — cea mai mare comandă operațională a Marinei SUA — a precizat într-un comunicat publicat pe platforma X că, în jurul orei 14:54, ora locală, un elicopter MH-60R Sea Hawk, aparținând escadrilei maritime Helicopter Maritime Strike Squadron 73 („Battle Cats”), s-a prăbușit în Marea Chinei de Sud în timp ce efectua „operațiuni de rutină” de pe portavionul USS Nimitz (CVN 68).

Echipele de căutare și salvare din cadrul Carrier Strike Group 11, aflate în apropiere, au intervenit rapid și „au recuperat în siguranță toți cei trei membri ai echipajului din apă”, a transmis Flota Pacificului.

Persoanele implicate au fost readuse la bordul portavionului pentru evaluare medicală și au fost ulterior confirmate ca fiind „în stare stabilă”, conform sursei citate.

Un avion Super Hornet s-a prăbușit în aceeași zonă

Aproximativ 30 de minute mai târziu, unavion de vânătoare F/A-18F Super Hornet, aparținând escadrilei Strike Fighter Squadron 22 („Fighting Redcocks”), s-a prăbușit, de asemenea, în Marea Chinei de Sud, tot în timpul operațiunilor de zbor.

Echipele de intervenție au reacționat din nou prompt, recuperând cei doi membri ai echipajului care reușiseră să se catapulteze înainte ca aeronava să lovească apa.

„Ambii aviatori au fost transportați înapoi la bordul USS Nimitz și sunt în stare stabilă”, a declarat Flota Pacificului într-un comunicat citat de presa americană.

Operațiunile portavionului continuă în Indo-Pacific

Într-o declarație suplimentară, Marina SUA a confirmat că „toți cei cinci membri ai serviciului implicați în incidente sunt în siguranță și au fost verificați”.

Cauzele celor două prăbușiri sunt în curs de investigare, iar autoritățile nu au oferit detalii privind condițiile meteo, posibile defecțiuni tehnice sau natura exactă a misiunilor de instruire.

În pofida incidentelor, operațiunile de la bordul portavionului USS Nimitz continuă, acesta rămânând desfășurat în regiunea Indo-Pacifică.

USS Nimitz, în ultima sa misiune înainte de retragere

Portavionul USS Nimitz, cel mai vechi portavion activ al Marinei SUA, reprezintă nava principală a Carrier Strike Group 11, care desfășoară în mod regulat misiuni de securitate maritimă și libertate de navigație în Marea Chinei de Sud — o zonă disputată, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Statele Unite și China.

Incidentul are loc în contextul în care USS Nimitz se află în ultima sa misiune, marcând încheierea a peste 50 de ani de serviciu de la punerea sa în funcțiune, în 1975. â

De-a lungul timpului, portavionul a fost implicat în numeroase operațiuni majore, inclusiv în misiunea Operation Eagle Claw din 1980, încercarea eșuată de salvare a ostaticilor americani din Teheran.

Până la finalizarea investigațiilor, Marina SUA nu a anunțat dacă cele două incidente sunt legate între ele.

„Cauzele prăbușirilor rămân sub investigație”, a precizat comunicatul Flotei Pacificului, fără alte comentarii suplimentare.

USS Nimitz își continuă activitatea în regiunea Indo-Pacifică, în timp ce echipele tehnice și comisiile de anchetă încearcă să stabilească circumstanțele exacte ale celor două evenimente.

