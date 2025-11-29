Mii de avioane Airbus, reținute la sol din cauza radiațiilor solare. Criză aviatică de proporții

Mii de avioane Airbus au fost imobilizate la sol după ce s-a descoperit că radiațiile solare intense ar putea interfera cu computerele de control al zborului de la bord, situație care a dus la întârzieri în întreaga lume, provocând una dintre cele mai grave crize aviatice, potrivit Autorității Aeronautice Civile din Regatul Unit.

În acest moment, se estimează că aproximativ 6.000 de avioane A320 sunt afectate, jumătate din flota globală a companiei europene. Dar constructorii spun că majoritatea aparatelor vor putea zbura din nou după o actualizare rapidă a software-ului, BBC.

Autoritatea de reglementare a aviației din Marea Britanie a declarat că vor exista „unele perturbări și anulări ale zborurilor”, deși impactul pe aeroporturi pare a fi limitat.

Airbus a anunțat că a descoperit problema după o anchetă privind un incident în care un avion care zbura între SUA și Mexic a pierdut brusc altitudine în octombrie. Zborul JetBlue Airways a efectuat o aterizare de urgență în Florida, după ce cel puțin 15 persoane au fost rănite.

Pe lângă modelul A320, aeronava cu cele mai bune vânzări ale companiei, vulnerabilitatea afectează și modelele A318, A319 și A321.

Se crede că, la aproximativ 5.100 de avioane Airbus, problema poate fi rezolvată folosind o actualizare software relativ simplă, care ar dura de obicei aproximativ trei ore.

Cu toate acestea, restul de 900 de aeronave, care sunt versiuni mai vechi, vor trebui să aibă computerele de bord înlocuite fizic și nu li se va permite să transporte din nou pasageri până când lucrarea nu va fi finalizată.

Durata de timp va depinde de disponibilitatea computerelor de înlocuire.

Airbus a declarat că a recunoscut că acest lucru va duce la „perturbări operaționale pentru pasageri și clienți” și și-a cerut scuze.

Analista în aviație Sally Gethin a declarat la BBC News că situația este „ieșită din comun” și a adăugat că perturbările pentru pasageri vor depinde de „abordările diferite” pe care le vor adopta companiile aeriene pentru a-și actualiza software-ul.

„Înțeleg că Lufthansa spune că ar putea scoate din funcțiune aeronavele sale pentru a face acest lucru, în alte cazuri, companiile aeriene spun că nu ar trebui să aibă un impact prea mare”, a spus ea.

În Regatul Unit, perturbările pe aeroporturi au fost limitate până acum. Aeroportul Gatwick din Londra a raportat „unele perturbări”, în timp ce Heathrow a declarat că nu a înregistrat nicio anulare.

Amploarea perturbării variază între companiile aeriene: British Airways nu va fi puternic afectată de această problemă, în timp ce Wizz Air și Air India au declarat că efectuează deja actualizările.

Easyjet a declarat că „se așteaptă ca acest lucru să ducă la unele perturbări”, dar a adăugat ulterior că a început și „a finalizat deja actualizarea software-ului pe multe aeronave” și că plănuiește un serviciu complet sâmbătă.

În SUA, problema software a apărut în weekendul cu Ziua Recunoștinței, una dintre cele mai aglomerate perioade de călătorie ale anului.

American Airlines a declarat că 340 dintre avioanele sale au fost afectate și că se așteaptă la „unele întârzieri operaționale”, dar a adăugat că marea majoritate a actualizărilor vor fi finalizate vineri sau sâmbătă. Delta Airlines a declarat că este de părere că impactul asupra operațiunilor sale va fi „limitat”.

În Australia, compania aeriană low-cost Jetstar a anulat 90 de zboruri după ce a confirmat că aproximativ o treime din flota sa a fost afectată.

Tim Johnson, director de politici la Autoritatea Aviației Civile din Marea Britanie, a declarat că notificarea de la Airbus „din păcate ar putea însemna că vor exista unele perturbări, unele întârzieri sau anulări în următoarele zile”.

El a adăugat că aviația este încă „una dintre cele mai sigure forme de transport” datorită programelor riguroase de întreținere pe care le au în vigoare companiile aeriene și a descris suspendarea masivă a zborurilor ca fiind „un eveniment foarte rar”.

Secretarul britanic pentru Transporturi, Heidi Alexander, a declarat că „impactul asupra companiilor aeriene din Marea Britanie pare limitat”, adăugând: „Este încurajator că această problemă a fost identificată și va fi abordată atât de rapid, demonstrând standardele ridicate de siguranță a aviației la nivel global”.

Problema identificată la aeronavele A320 se referă la un software care calculează altitudinea unui avion. Airbus a descoperit că la altitudini mari datele sale ar putea fi corupte de radiațiile intense eliberate periodic de soare.

Acest lucru a dus la incidentul din octombrie, în care o aeronavă a pierdut brusc altitudine - deși producătorul a declarat că aceasta a fost singura dată când a avut loc un incident de acest fel.

Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA) a emis o directivă de navigabilitate de urgență, ordonând rezolvarea problemei înainte ca fiecare avion să poată transporta din nou pasageri.

Aceștia vor avea voie să efectueze zboruri fără pasageri, pentru a ajunge la o unitate de întreținere.

Familia A320 este cunoscută sub numele de avioane „fly by wire”. Aceasta înseamnă că nu există o legătură mecanică directă între comenzile din cabină și părțile aeronavei care guvernează efectiv zborul, acțiunile pilotului fiind procesate de un computer.