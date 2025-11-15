International

Explozie puternică în Argentina. Peste 20 de persoane rănite într-o zonă industrială la sud de Buenos Aires

Explozie puternică în Argentina. Peste 20 de persoane rănite într-o zonă industrială la sud de Buenos AiresSursă foto: X.com
O explozie puternică s-a produs vineri într-o zonă industrială din localitatea Ezeiza, la sud de Buenos Aires, provocând un incendiu major și rănirea a 22 de persoane, potrivit DW.

Explozie puternică într-o zonă industrială din localitatea Ezeiza, la sud de Buenos Aires

O explozie puternică a avut loc vineri seara la Centrul Industrial Carlos Spegazzini, în apropierea localității Ezeiza, lângă Buenos Aires, iar în urma impactului o fabrică a fost distrusă.

”Exploziile şi incendiul la diferitele instalaţii din zonă sunt îngrozitoare”, a declarat Gaston Granados, primarul din localitatea Ezeiza.

Primarul din Ezeiza, Gaston Granados, a declarat la postul C5N că exploziile și incendiul la diferitele instalații sunt îngrozitoare. Imaginile difuzate de televiziune surprind fum ieșind din incintă și fragmente ale exploziei.

Persoanele rănite au fost internate în stare gravă

Medicul Carlos Santoro, directorul clinicii unde au fost internați răniții, a declarat că 22 de pacienți primesc îngrijiri. El a precizat că printre aceștia se află o persoană care a suferit un stop cardiac și o femeie însărcinată, intoxicată, aflată la terapie intensivă.

Explozie în localitatea Ezeiza, Argentina

Sursă foto: X.com

Potrivit primarului Gaston Granados, cauza exploziei este deocamdată necunoscută. Autoritățile încearcă să controleze și să stingă incendiul, iar presa locală a raportat că cel puțin cinci instalații au fost afectate în zona industrială situată lângă aeroportul internațional din Ezeiza.

Explozia a afectat traficul aerian și mai multe facilități industriale

Explozia puternică a avut loc la 12 kilometri de aeroportul internațional Ministro Pistarini, afectând vizibilitatea și provocând mai multe răniți, potrivit presei locale. Numeroase zboruri programate să aterizeze au fost întârziate sau redirecționate, iar unul dintre drumurile de acces spre aeroport este blocat.

Primarul Granados a precizat că flăcările au cuprins mai multe unități din centrul industrial, inclusiv o fabrică chimică și o fabrică de plastic. Directorul protecției civile din provincia Buenos Aires, Fabian Garcia, a avertizat că incendiul este foarte complicat și implică cantități mari de anvelope, instalații chimice și un depozit Iron Mountain.

