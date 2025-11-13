Social Breaking news

Explozie puternică într-un bloc din Balș. Sunt cel puțin două victime

Explozie puternică într-un bloc din Balș. Sunt cel puțin două victime
Explozie puternică în Balș. O garsonieră dintr-un bloc din Balș, județul Olt, a fost scena unui incident grav joi dimineață, când o explozie puternică a declanșat un incendiu.

În urma evenimentului, două persoane au suferit arsuri și au fost transportate la spitalul din Slatina pentru îngrijiri medicale, iar o a treia persoană a suferit un atac de panică și a fost, de asemenea, internată.

Explozie puternică în Balș

Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, iar la fața locului s-au deplasat șapte echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt. Pompierii continuă să acționeze pentru stingerea flăcărilor, care s-au extins rapid în urma exploziei. Alte cinci persoane au fost evaluate medical la fața locului, fără a fi necesară transportarea lor la spital.

„Până în acest moment au fost identificate două victime, cu arsuri și o persoană cu atac de panică. Se acționează pentru lichidarea incendiului, concomitent cu evacuarea locatarilor”, au informat reprezentanții ISU Olt.

Locatarii au fost evacuați

În total, aproximativ 30 de locatari ai imobilului au fost evacuați sau s-au autoevacuat, iar autoritățile evaluează situația pentru a stabili gradul de siguranță al întregului bloc.

Specialiștii încearcă să determine cauza exploziei, având în vedere că în locuință erau instalate sobe pe gaze și alte surse potențial periculoase. Ancheta este în desfășurare, iar anchetatorii examinează toate posibilele scenarii care ar fi putut declanșa evenimentul.

Incidentul a provocat panică în rândul vecinilor. „Am auzit o bubuitură puternică și apoi focul a cuprins rapid tot apartamentul de la etajul al treilea. Am ieșit imediat din bloc împreună cu familia”, a relatat un martor ocular.

Pompiterii acționează în continuare

Pompierii au stabilit perimetrul de siguranță și acționează în continuare pentru a limita pagubele și pentru a preveni extinderea incendiului la alte apartamente din bloc. Autoritățile recomandă locatarilor și trecătorilor să evite zona și să respecte indicațiile forțelor de intervenție.

