O nouă scurgere de gaze la un bloc din Sectorul 5: 102 locuințe au rămas fără alimentare

Locatarii unui bloc din Sectorul 5 al Capitalei au rămas fără gaze naturale, vineri seară, după ce o defecțiune la instalația de utilizare a provocat o nouă situație de urgență în zona Rahova. Distrigaz Sud Rețele a decis întreruperea temporară a alimentării pentru a preveni un posibil incident major.

Potrivit companiei, incidentul s-a produs la instalația de utilizare care alimentează imobilul de pe strada Năsăud nr. 77, bloc 2, scara D. În jurul orei 22:11, Distrigaz Sud Rețele a oprit furnizarea gazelor, afectând 102 clienți casnici și non-casnici racordați la această instalație comună.

„Pentru asigurarea condițiilor de securitate, am fost nevoiți să întrerupem temporar alimentarea cu gaze naturale până la remedierea, de către o firmă autorizată ANRE, a defecțiunilor instalației de utilizare”, se arată într-un comunicat transmis de Distrigaz.

Compania precizează că, potrivit legislației în vigoare, instalația comună de utilizare aparține clienților și nu se află în responsabilitatea operatorului de distribuție. Astfel, reluarea alimentării cu gaze va fi posibilă doar după ce locatarii vor apela la o firmă autorizată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) pentru remedierea defecțiunilor și efectuarea reviziei tehnice.

Ulterior, documentele care confirmă lucrările efectuate trebuie transmise către Distrigaz Sud Rețele, pentru a putea fi reluată furnizarea gazului către consumatori.

După reluarea alimentării, Distrigaz Sud Rețele îi avertizează pe locatari să manifeste prudență maximă. Dacă simt miros de gaze, aceștia trebuie să aerisească imediat încăperea, să nu acționeze întrerupătoarele electrice și să nu folosească aparate electrocasnice. De asemenea, trebuie să apeleze urgent Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze.