Alimentarea cu gaze, întreruptă în Capitală. Lista cu zonele afectate

Peste 20.000 de consumatori din sectorul 4 al Capitalei vor rămâne joi, 6 noiembrie, fără gaze naturale, din cauza unor lucrări de mentenanță la rețeaua de distribuție, potrivit comunicatului de presă emis de Distrigaz Sud Rețele.

Alimentarea cu gaze naturale va fi întreruptă joi pe mai multe străzi din Sectorul 4, din cauza lucrărilor de mentenanță la rețeaua de distribuție amplasată pe strada Aurel Perșu, potrivit unui comunicat transmis de Distrigaz Sud Rețele.

Compania a anunțat că alimentarea cu gaze naturale va fi întreruptă joi, 6 noiembrie, între orele 08:00 și 22:00, pentru consumatorii din zona vizată.

Distrigaz Sud Rețele anunță că oprirea planificată a gazelor va afecta 18.834 de clienți casnici și non-casnici de pe străzile Odei, Aurel Perșu, Turnu Măgurele, Metalurgiei, Binelui, Dumitru Brumărescu, Dealu Babii, Dealu Bradului, Dealul Caselor și Drumul Jilavei din Sectorul 4 al Capitalei.

„Ne cerem scuze clienţilor pentru disconfortul creat şi îi asigurăm că echipele noastre vor depune toate eforturile pentru reluarea alimentării în cel mai scurt timp posibil, imediat ce lucrările se finalizează în condiţii de siguranţă”, se mai arată în comunicat.

Reprezentanții Distrigaz Sud Rețele recomandă ca, după reluarea furnizării gazelor, persoanele care simt miros de gaze să sune imediat la Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze, la numerele 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778.

De asemenea, acestea trebuie să aerisească locuința, să evite producerea de scântei, să nu folosească întrerupătoarele sau aparatele electrice și, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze.

Distrigaz Sud Rețele precizează că aceste întreruperi planificate sunt necesare pentru menținerea siguranței rețelei și pentru evitarea unor defecțiuni care ar putea afecta furnizarea gazelor în sezonul rece.