Vlad Gheorghe îl acuză pe Cătălin Drulă că i-a copiat sloganul de campanie

Vlad Gheorghe, candidat la Primăria Capitalei, îl acuză pe Cătălin Drulă, unul dintre contracandidații săi, că i-ar fi copiat sloganul de campanie. „Îi cer domnului Cătălin Drulă să nu mai fure sloganurile altora”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Fostul europarlamentar îi cere deputatului USR să nu-i mai preia sloganurile și să șteargă din postări textele pe care le consideră plagiate de la el.

„Azi, la 15 zile de când mi-am lansat campania "UnSingurBucuresti, UnSingurPrimar, VladGheorghe", un alt contracandidat mi-a plagiat sloganul. Îi cer domnului Cătălin Drulă să nu mai fure sloganurile altora, să rămână la ale dânsului și să elimine din postări textele plagiate de la mine”, a mai scris acesta, în postare.

Fostul europarlamentar a anunțat că, joi, pe data de 6 noiembrie, va merge la OSIM pentru a înregistra întregul slogan.

„Plagiatul este o formă de furt foarte răspândită la politicieni dar în anul 2025 lucrurile astea trebuie să înceteze. Cine fură azi un slogan, un concept, un program, în viitor va fura mai multe lucruri. Mâine la ora 10 merg la OSIM pentru a înregistra sloganul în întregime, având în vedere că de 15 zile este prezent atât pe social media cât și pe site-ul meu”, a mai spus acesta.

El a adăugat: „Chem presa, și pe toți cei interesați, să fie martori la înregistrarea sloganurilor. Poate veni inclusiv domnul Drulă. Dar NU îmi poate plagia ideile!”.

Cătălin Drulă, candidatul USR, a negat, într-o declarație pentru G4Media, acuzațiile formulate de Vlad Gheorghe.

„Sloganul campaniei mele este “Împreună pe drumul onest”, prin urmare resping această acuzație caraghioasă”, a spus candidatul USR.